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「LEXUS ES新年式」登場！大改款還要再等等　折合新台幣140萬

▲北美新年式LEXUS ES開賣！並推出帥氣的黑化特仕版。（圖／翻攝自LEXUS）

▲北美新年式LEXUS ES開賣！並推出帥氣的黑化特仕版。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

期待今年大改款LEXUS ES可能要撲空了！北美原廠推出新年式ES，喜迎新車上市，還有帥氣的Black Line Special Edition黑化特仕版，折合新台幣140萬起！

▲北美新年式LEXUS ES開賣！並推出帥氣的黑化特仕版。（圖／翻攝自LEXUS）

▲Black Line Special Edition細節多處採用黑色烤漆妝點。

北美新年式LEXUS ES動力選擇提供250、350、300h等3種動力，多達14種車型可選，美金開價43,190～50,885元，折合新台幣140～166萬，喜迎新年式開賣，原廠以350 F Sport為基礎，推出Black Line Special Edition黑化特仕版。

Black Line Special Edition在外型加入不少帥氣小心機，保桿、後視鏡、鋁圈等處施以對比感強烈的黑色烤漆，讓原本就運動感十足的F Sport版，再增添不少視覺變化。

▲北美新年式LEXUS ES開賣！並推出帥氣的黑化特仕版。（圖／翻攝自LEXUS）

▲北美新年式LEXUS ES開賣！並推出帥氣的黑化特仕版。（圖／翻攝自LEXUS）

▲大改款ES還要再等等，有望推出ES300e、ES500e等全新電動版。

其他配備仍維持不變，值得一提的是，隨著雙生車新一代TOYOTA Camry問世，以及日前原廠註冊ES350h、ES300e、ES500e等多款車型，傳出即將大改款的LEXUS ES，隨著今年北美發表新年式，想要看到新一代LEXUS ES，可能得等到明年了。

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關鍵字：LEXUSNX渦輪RX新年式大改款SUV休旅車豪華UXES

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