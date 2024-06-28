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【周焦點】TOYOTA Altis推ACC升級　台灣本田註冊新休旅　PGO新車開賣

▲TOYOTA舊款Altis佛心推全速域ACC升級、台灣本田新休旅曝光、PG0 2輪新車上市開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA舊款Altis佛心推全速域ACC升級、台灣本田新休旅曝光、PG0 2輪新車上市開賣。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

台灣新車市場進入第2季末，準備迎接第3季，本周福特帶來第7款大改款野馬跑車；台灣和泰回饋舊款Altis車主，不用1萬就能升級全速域ACC、LTA；台灣本田註冊新車再度曝光，新車空間可是比CR-V更大、更寬敞；在2輪新車市場上，PGO帶來TIG 24耐冠軍版，限量240輛！

▲TOYOTA舊款Altis佛心推全速域ACC升級、台灣本田新休旅曝光、PG0 2輪新車上市開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲舊款TOYOTA Altis終於能享有全速域ACC，自費8,000元回廠升級。

台灣和泰佛心祭出福利（連結），針對2019～2021年的Altis車主，可回廠自費8,000元升級全速域ACC、LTA車道循跡輔助等系統，能為車主帶來更完善、便利的輔助駕駛科技，而且還是日本海外首發，未來說不定有望下放至其他車款上。

▲TOYOTA舊款Altis佛心推全速域ACC升級、台灣本田新休旅曝光、PG0 2輪新車上市開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲Nissan X-Trail在後座安全帶失分，遺憾獲得4星，但整體撞測數據仍是值得肯定。

首次自費參加台灣TNCAP撞測的Nissan X-Trail成績出爐（連結），送測國產客貨車型，雖然總分僅拿到4分，但在成人保護項目拿到96％、兒童保護68％、行人保護72％、安全輔助84％都有水準以上表現。最後受到兒童保護評分影響，總星等為4星，不過X-trail在成人保護項目拿到96%，也是今年度最高。

▲TOYOTA舊款Altis佛心推全速域ACC升級、台灣本田新休旅曝光、PG0 2輪新車上市開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOTA舊款Altis佛心推全速域ACC升級、台灣本田新休旅曝光、PG0 2輪新車上市開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣本田註冊旗艦休旅Avancier車名。

台灣本田HR-V、CR-V休旅家族有望迎來新成員？近日台灣本田在智慧財產局曝光新車註冊資訊（連結），台灣本田申請Avancier商標，該車來自大陸廣汽本田的「冠道」旗艦休旅，4.8米車長、2.8米軸距空間比CR-V更大。

▲TOYOTA舊款Altis佛心推全速域ACC升級、台灣本田新休旅曝光、PG0 2輪新車上市開賣。（圖／翻攝自各車廠）

▲最強黑野馬來襲，售價189.9萬，今年配額完售。

台灣福特六和上市全新第7代Mustang野馬跑車（連結），共有2.3升Ecoboost、5.0升V8兩動力、共3車型，售價189.9萬起，並首度導入原廠市售最強版本「黑野馬」Dark Horse Premium車型，售價自189.9萬起。值得一提的是，黑野馬Dark Horse Premium每年年度配額10台，今年已完售。

▲TOYOTA舊款Altis佛心推全速域ACC升級、台灣本田新休旅曝光、PG0 2輪新車上市開賣。（圖／翻攝自各車廠）
▲PG0限量新車上市。

PGO摩特動力發表TIG 24耐冠軍版（連結），限量240台，升級全可調掛瓶前叉、掛頻後避震，售價為129,500元（含牌險），最高享36期0利率、贈1年期6萬失竊險與道路救援險。另外，新年式TIG也提供侵略古馳黑、侵略炫亮白2款車色，售價分別為豪華版119,500元、旗艦版126,500元（含牌險），加贈1年失竊險、道路救援險。

►「MG4 XPower」試駕！又爽又帥的國產電車黑馬　配備、安全全都要

►「TOYOTA、HONDA、Mazda」等5大日系數據造假！政府勒令多車款停售

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAAltisNissanX-TrailhondaCR-VHR-VPGO

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