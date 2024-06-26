「台灣本田」註冊新休旅露餡！比CR-V空間更大的旗艦車有望登台

▲台灣本田註冊HONDA Avancier休旅曝光。（圖／翻攝自智慧財產局）

記者徐煜展／綜合報導

台灣本田未來新車動向值得關注，繼ZR-V、Prelude等車款後，近來又有款新的旗艦休旅Avancier曝光，這輛休旅來頭不小，是大陸廣汽本田專屬，擁有比CR-V更大的空間格局，而台灣本田悄悄註冊似乎在暗示有規劃登台可能。

▲HONDA Avancier外型比CR-V更霸氣，車內空間更是不俗。

HONDA Avancier在大陸稱為「冠道」，與東風本田UR-V互為雙生車，尺碼4,858x1,942x1,675mm、軸距為2,820mm，在大陸去年8月推出小改款，提供1.5升渦輪、2.0升渦輪2款動力，人民幣售價23.98～32.98萬，折合新台幣106～147萬。

Avancier外型比CR-V更霸氣，小改款水箱護罩加入銀色鍍鉻飾條點綴，配合兩側銳利的LED頭燈組，整車造型看起來更加犀利、威風凜凜。而後方車尾採用相當囂張的雙邊4出排氣管。

▲大陸Avancier提供1.5、2.0升渦輪2種動力。

Avancier車室質感、科技變得更出色，採用暗紅色的皮革鋪陳中控台，視覺、觸覺都有不錯的表現，另升級加大10.1吋多媒體螢幕，內建HONDA CONNECT 3.0系統，帶來便利的娛樂智慧互聯網服務，招牌的HONDA Sensing同時作為全車系標配。

動力提供1.5升渦輪、2.0升渦輪，有前驅、四驅等配置，1.5升渦輪搭配CVT變速箱，繳出187匹馬力；2.0升渦輪則換上9速手自排變速箱，輸出來到261匹馬力。