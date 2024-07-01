TOYOTA「油電入門新小車」亮相！油耗32km／L超省油　折合新台幣53萬

▲日規TOYOTA Aqua預計8月開賣，公布特仕車售價。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣曾賣過的TOYOTA Prius C，日本稱為Aqua，近來原廠正在籌備新年式Aqua，公布新推出的特仕車266.7萬日圓售價，折合新台幣僅要53萬，且Aqua透過1.5升油電還帶來出色、超省油的32km/L平均油耗。

▲日規新年式Aqua預計8月上市，推出動感的Raffine特仕車。

台灣過去曾以進口導入的TOYOTA Prius C，無奈最終在2021年劃下句點，不過Aqua在日本可是豐田暢銷主力車型，近來已準備上架新年式，且還有外觀、內裝升級的Raffine特仕版，開價266.7萬日圓。

喜迎新年式推出的Aqua Raffine在外觀以特別的古銅色搭配黑化套件，讓原本就相當活潑的Aqua，增添不少精緻時尚感，內裝呼應外觀主題，採用雙色的棕色設計，搭配古銅色飾條點綴，讓Aqua車內質感加分不少。

▲動力採用1.5升油電，提供前驅與E-Four四驅。

說到省油節能，可是TOYOTA Aqua強項，以靈巧的小車格局，結合豐田的新世代1.5升油電系統，繳出116匹綜效馬力，平均油耗來到32km/L表現。