Honda推出「Hello Kitty、唐老鴨」聯名速克達！折新台幣5.2萬起

▲Honda泰國二輪部門推出Scoopy x Hello Kitty限量聯名速克達，當地售價57,900泰銖，折合新台幣約52,869元。（圖／翻攝自Honda泰國二輪部門，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

今年是三麗鷗Hello Kitty（凱蒂貓）誕生50周年、同時也是迪士尼知名角色唐老鴨90歲生日，為此泰國Honda（本田）二輪部門特別推出2款限量聯名速克達「Honda Scoopy x Hello Kitty」、「唐老鴨 Giorno」，讓這2款泰國暢銷速克達也能很潮！

本田Scoopy Hello Kitty聯名款採紅白塗裝，並且在後側殼、側條都有Hello Kitty圖案，車頭也有可愛的紅色領結、搭配紅色腳踏板、圓形後照鏡與白色鏡框造型，一整個就超吸睛。

▲Hello Kitty聯名版以紅白色為主，外觀上還有可愛的紅色領結、Hello Kitty圖案，讓這款暢銷速克達更吸睛。



除了Scoopy Hello Kitty聯名款外，Honda也推出「唐老鴨Giorno」限定聯名，該車以藍／黃色車色為主，雖然配色上與小小兵有點雷同，但好在後側殼的唐老鴨圖案驗明正身，而且在頭燈燈框、斜板、前土除等處也都以黃色點綴，呈現繽紛活潑的視覺。

售價上，這兩款聯名速克達還算親民，Scoopy Hello Kitty聯名版當地售價為57,900泰銖，折合新台幣約52,869元；唐老鴨Giorno聯名款則是67,900泰銖，折合新台幣約62,007元。

▲唐老鴨Giorno聯名版則以藍黃色為主，車側也有可愛的唐老鴨圖案，當地售價67,900泰銖，折合新台幣約62,007元。