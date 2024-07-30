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雪鐵龍宣布「旗下新車導入ChatGPT」！一鍵就能與AI展開互動

圖文／7Car 小七車觀點

Citroën 宣布自今年 7 月 31 日起，於 C4、C4 X、C5 X、Berlingo、Spacetourer、Berlingo Van 及 Jumpy 等車款中導入由 OpenAI 開發的生成式人工智慧 ChatGPT，整合於車載資訊系統當中，適用地區為法國、西班牙、義大利、德國、英國、荷蘭、比利時、奧地利、葡萄牙、波蘭、盧森堡、瑞士、捷克、瑞典、挪威、愛爾蘭及丹麥。

▲Citroën 宣布自今年 7 月 31 日起，於 C4、C4 X、C5 X、Berlingo、Spacetourer、Berlingo Van 及 Jumpy 等車款中導入由 OpenAI 開發的生成式人工智慧 ChatGPT，整合於車載資訊系統當中。

Citroën 利用 SoundHound的語音暨音訊識別系統來結合 ChatGPT 功能，讓車內乘員可使用更自然的語言來與車載主機溝通，執行包括調整空調溫度、設定導航目的地與詢問各種日常問題。乘員可透過按下方向盤語音辨識按鈕、按下螢幕上麥克風圖示或直接說出 "Hello Citroën" 來啟用 ChatGPT 互動功能。 

▲Citroën 利用 SoundHound的語音暨音訊識別系統來結合 ChatGPT 功能，讓車內乘員可使用更自然的語言來與車載主機溝通，執行包括調整空調溫度、設定導航目的地與詢問各種日常問題。

Citroën 針對 ChatGPT 互動功能的實際作用，劃分為教育娛樂、日常協助及舒適放鬆等 3 大領域，其中在教育娛樂類別可詢問「請告訴我達文西是誰？」、「維京人的生活年代是？」、「香波城堡 (Château de Chambord) 是什麼？」等問題；在日常協助類別可詢問「帶孩子在沙特爾 (Chartres) 可以參觀什麼？」、「可以提供兩個適合 10 歲孩子的餐點建議嗎？」、「能幫我找到賣彩色筆的商店嗎？」等；在舒適放鬆類別可詢問「為什麼天空是藍色的？」、「能講一個關於公主和龍的故事嗎？」、「能推薦一首搖籃曲嗎？」等問題。不過 Citroën 也提醒，目前系統導入的 ChatGPT 版本為 3.5，因資料內容僅更新至 2022 年 1 月，故無法提供此日期後的知識。

本次新增的 ChatGPT 功能為 Connect PLUS Pack 的一部分內容，於 2023 年 7 月 3 日後下訂的車輛中列為標準配備，在 1 年免費期滿後，車主可花費每月 9.9 歐元 (約合新台幣 353 元) 來進行訂閱此套件。針對 2023 年 7 月 3 日前下訂的車款，則車主可採用每月 1.5 歐元 (約合新台幣 54 元) 或每年 15 歐元 (約合新台幣 535 元) 的方式來單獨購買 ChatGPT 功能。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：Citroen雪鐵龍ChatGPTAIC4BerlingoOpenAI人工智慧汽車新車

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