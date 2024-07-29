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三菱傳加入Honda、Nissan陣營！日系車廠分2大聯盟、降低開發成本

▲三菱加入本田、日產聯盟 。（圖／路透）

▲三菱傳加入本田、日產陣營，日系車廠形成2大聯盟，目標都是共享資源、降低研發成本。（圖／路透）

記者林鼎智／綜合報導

日系車廠傳出再聯盟，在本田（Honda）與日產（Nissan）宣布合作後，現在也傳出三菱（Mitsubishi）將加入該聯盟，據了解三菱已和本田、日產簽署一份保密協議，在這項消息傳出後，3間車廠的股價也應聲上揚。

據日媒報導，三菱有意加入本田、日產聯盟，合作的項目包括「汽車軟體平台」、「電動車相關核心組件與擴充產品」，在結盟後三方將可降低研發成本、加快新車開發速度，以抗衡大陸平價電動車的競爭。其中，Nissan也持有三菱34%股份下，三方結盟似乎也不太意外。

▲TOYOTA、Mazda與Subaru三方合作 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA、Mazda與Subaru三方合作 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA、Mazda與Subaru今年初才宣布三方合作，共同開發下一代內燃機引擎。（圖／翻攝自TOYOTA）

這不是日系車廠首次結盟，今年初TOYOTA、Mazda與Subaru也宣布三方合作，將攜手開發新世代內燃機引擎（報導請點此），如今本田、日產、三菱也結盟，將使日系品牌分為2大聯盟，雙方目標都是降低開發成本、透過資源共享讓產品更具價格競爭力。

若以去年全球銷量來看，TOYOTA陣營（包括Suzuki、Mazda、Subaru與Daihatsu）去年共賣出1,663萬輛，而本田、日產、三菱聯盟則賣出833萬輛。

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