Lexus「新V8油電超跑」將接續LFA　賽道測試曝、最快2026年亮相！

▲影片來源：Carscoops



記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA集團性能車再擴大，除了GR之外，現在也傳出Lexus將推出「新V8超跑」LFR！該車將是LFA的後繼車型，將率先以GT3賽車於2026年1月的Daytona 24小時耐力賽亮相，並可望在同年推出可合法上路的道路版量產車型。

由於現行RC F GT3賽車已使用一段時間，並且在GT3賽事規範下必須要販售可合法上路的量產車型，因此GR GT3賽車勢必也得推出道路版本，該車很可能就命名為LRF，並有望採碳纖維單體式底盤，在提高剛性的同時，也進一步讓這款Lexus超跑足以和法拉利、麥拉倫、藍寶堅尼等超跑車款競爭。

▲在GT3賽事規範下必須要有量產販售的道路版本，Lexus很可能以LFR為命名，作為LFA的後繼車型，並採V8油電動力。（圖／翻攝自Carscoops，圖為預想圖）



動力配置上，新LFR無法承襲LFA的4.8升V10引擎，不過考量到GR GT3採雙渦輪V8引擎，因此道路版也會以V8引擎為基礎、並結合油電系統，在降低碳排量的同時也使LFR達到650-800匹馬力輸出，屆時競爭對手將瞄準賓士AMG GT 63 E、Aston Martin Vantage、法拉利296GTB等。

目前Lexus已在日本、比利時Spa-Francorchamps等賽道進行測試，該車將有長型引擎蓋、侵略外型與銳利頭燈，座艙則以LC為靈感，預計最快在2026年就會上市。