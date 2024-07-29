TOYOTA湯爪皮卡車、Lexus LX重大召修　逾10萬台免費換引擎！　

▲TOYOTA Tundra、Lexus LX600召修換引擎，因加工碎片殘留可能導致曲軸軸承故障，共有102,000輛受影響。（圖／翻攝自TOYOTA、Lexus）



記者林鼎智／綜合報導

北美TOYOTA Tundra、Lexus LX休旅發布大規模召修，主因是引擎內殘留的加工碎片可能導致曲軸軸承故障，一共有102,000輛受影響，將回廠免費更換新引擎。

▲受影響車款皆為阿拉巴馬州工廠生產的V35A 3.4升V6雙渦輪引擎。



據了解，受影響的車款皆為2022-2023年出廠、搭載由阿拉巴馬州工廠生產的V35A 3.4升V6雙渦輪引擎，由於該引擎加工過程中的碎片殘留在引擎內，恐留在曲軸軸承上、造成曲軸作動不順，甚至有敲擊聲，最嚴重可能導致曲軸卡死，有無預警失速風險。

▲該案例最早在2022年3月接到通報，後續有更多類似個案出現，原廠也針對產線進行徹底清潔。



TOYOTA最早在2022年3月接獲該引擎的問題通報，並在同年底收到更多類似案例，原廠也針對阿拉巴馬州工廠的產線進行徹底清潔。此次召修共有98,568輛TOYOTA Tundra、3,524輛Lexus LX600受影響，原廠將針對這些車輛免費更換引擎。