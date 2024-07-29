ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA湯爪皮卡車、Lexus LX重大召修　逾10萬台免費換引擎！　

▲TOYOTA、Lexus召修換引擎 。（圖／翻攝自TOYOTA、Lexus）

▲TOYOTA Tundra、Lexus LX600召修換引擎，因加工碎片殘留可能導致曲軸軸承故障，共有102,000輛受影響。（圖／翻攝自TOYOTA、Lexus）

記者林鼎智／綜合報導

北美TOYOTA Tundra、Lexus LX休旅發布大規模召修，主因是引擎內殘留的加工碎片可能導致曲軸軸承故障，一共有102,000輛受影響，將回廠免費更換新引擎。

▲TOYOTA Tundra、Lexus LX600引擎召修 。（圖／翻攝自TOYOTA、Lexus）

▲受影響車款皆為阿拉巴馬州工廠生產的V35A 3.4升V6雙渦輪引擎。

據了解，受影響的車款皆為2022-2023年出廠、搭載由阿拉巴馬州工廠生產的V35A 3.4升V6雙渦輪引擎，由於該引擎加工過程中的碎片殘留在引擎內，恐留在曲軸軸承上、造成曲軸作動不順，甚至有敲擊聲，最嚴重可能導致曲軸卡死，有無預警失速風險。

▲TOYOTA Tundra、Lexus LX600引擎召修 。（圖／翻攝自TOYOTA、Lexus）

▲該案例最早在2022年3月接到通報，後續有更多類似個案出現，原廠也針對產線進行徹底清潔。

TOYOTA最早在2022年3月接獲該引擎的問題通報，並在同年底收到更多類似案例，原廠也針對阿拉巴馬州工廠的產線進行徹底清潔。此次召修共有98,568輛TOYOTA Tundra、3,524輛Lexus LX600受影響，原廠將針對這些車輛免費更換引擎。

►台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

►重機展／台灣山葉「自排版MT-09」亮相　YZF-M1賽車降臨現場

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字：汽車皮卡休旅TOYOTATundraLexusLX美國引擎V6召修曲軸培林

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

三菱傳加入Honda、Nissan陣營！日系車廠分2大聯盟、降低開發成本

三菱傳加入Honda、Nissan陣營！日系車廠分2大聯盟、降低開發成本

最新文章

三菱傳加入Honda、Nissan陣營2024-07-29

TOYOTA、Lexus 10萬台召修換引擎2024-07-29

台灣「國產全新7人座MPV」曝光了2024-07-29

JLR「台北最大據點」進駐內湖　2024-07-29

Lexus「新V8油電超跑」接續LFA　2024-07-29

第4代「三菱Outlander」即將改款更新2024-07-29

MG「新電動休旅」搶攻印度2024-07-29

納智捷n7「有感OTA大更新」2024-07-29

50萬有找！Suzuki全新跨界休旅將登場2024-07-29

Nissan「新一代旗艦休旅」預告登場2024-07-29

熱門文章

50萬有找！Suzuki全新跨界休旅將登場2024-07-29

TOYOTA「空間最大皇冠休旅」日本將登場2024-07-29

納智捷n7「有感OTA大更新」2024-07-29

奇瑞「全新6人座休旅」開賣2024-07-27

老保時捷911跑車改裝變電動車2024-07-28

盤點新車雞肋功能駕駛一上車必關它2024-07-28

車廠推泡水車免費拖吊＆維修折扣2024-07-28

Hyundai性能電動鋼砲印尼國產化賣2024-07-28

台灣「國產全新7人座MPV」曝光了2024-07-29

保時捷第4代凱燕休旅車測試亮相2024-07-28

相關新聞

JLR「台北最大據點」內湖開幕　破4.5億打造、可修復鋁鎂合金車體

JLR「台北最大據點」內湖開幕　破4.5億打造、可修復鋁鎂合金車體

Lexus「新V8油電超跑」將接續LFA　賽道測試曝、最快2026年亮相！

Lexus「新V8油電超跑」將接續LFA　賽道測試曝、最快2026年亮相！

上億「蜻蜓大軍」湧入美海灘！　漫天狂鑽超噁畫面曝

上億「蜻蜓大軍」湧入美海灘！　漫天狂鑽超噁畫面曝

MG「新電動休旅」搶攻印度！15.6吋大螢幕、折合新台幣不用74萬

MG「新電動休旅」搶攻印度！15.6吋大螢幕、折合新台幣不用74萬

拜登退選川普當選幾率增大　美未來槍枝暴力恐愈發失控

拜登退選川普當選幾率增大　美未來槍枝暴力恐愈發失控

讀者迴響

熱門文章

50萬有找！「Suzuki全新跨界休旅」鎖定TOYOTA Yaris Cross

50萬有找！「Suzuki全新跨界休旅」鎖定TOYOTA Yaris Cross

TOYOTA「空間最大皇冠休旅」日本將登場！雙油電不吃油可跑90公里

TOYOTA「空間最大皇冠休旅」日本將登場！雙油電不吃油可跑90公里

納智捷n7「有感OTA大更新」來了！手機遠端遙控、V2L露營車宿超實用

納智捷n7「有感OTA大更新」來了！手機遠端遙控、V2L露營車宿超實用

奇瑞「全新6人座休旅」開賣！1.5升渦輪油電折合新台幣86萬

奇瑞「全新6人座休旅」開賣！1.5升渦輪油電折合新台幣86萬

老保時捷911跑車「裝特斯拉馬達變電動車」！車體不變隨時能改回

老保時捷911跑車「裝特斯拉馬達變電動車」！車體不變隨時能改回

盤點新車雞肋功能「駕駛一上車必關它」！自動停車想用卻不敢用

盤點新車雞肋功能「駕駛一上車必關它」！自動停車想用卻不敢用

車廠風災專案一次看「泡水車免費拖吊＆維修折扣」陪伴車主過難關

車廠風災專案一次看「泡水車免費拖吊＆維修折扣」陪伴車主過難關

Hyundai「高性能電動鋼砲」印尼國產化開賣！原廠：與國際版本相同

Hyundai「高性能電動鋼砲」印尼國產化開賣！原廠：與國際版本相同

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366