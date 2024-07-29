MG「新電動休旅」搶攻印度！15.6吋大螢幕、折合新台幣不用74萬

▲影片來源：Morris Garages India



記者林鼎智／綜合報導

MG預告將在印度推出一款新電動跨界，原廠形容是一台「智慧CUV」，但該車很可能是重新貼牌的寶駿雲朵，由同為上汽集團的通用五菱生產，寶駿雲朵去年才在大陸上市，MG將導入印度市場進一步擴大產品陣容。

▲MG新電動休旅預告進軍印度，該車很可能就是同集團的寶駿雲朵雙生車，僅換上MG廠徽及部分保桿修改 。（圖／翻攝自MG）



寶駿雲朵車長4,295mm、軸距2,700mm，新車將僅換上MG廠徽、小幅修改保桿樣式於印度上市。儘管屬於B-Segment緊湊型級距，但車內仍有寬敞5人座及後行李廂空間，預料高規車型將配備15.6吋中控螢幕、全景天窗、Level 2駕駛輔助系統、格菱紋座椅等配備。

▲MG新車將是以寶駿雲朵貼牌雙生，後者具有15.6吋大螢幕、並提供2種電池容量規格 。（圖／翻攝自上汽通用五菱）



車型編成上，預料將與寶駿雲朵一樣，採單馬達前驅，具有134匹最大馬力，並提供37.9kWh、50.6kWh兩種不同電池容量選擇，續航力分別達到360公里、460公里，預計售價將低於200萬盧比，折合新台幣約74萬，競爭對手將包括塔塔Nexon EV、馬亨達XUV400等。

MG是在2019年進軍印度市場，推出MG Hector休旅，該車也是重新貼牌的寶駿530／五菱Almaz，並在去年推出入門電動車MG Comet EV。