盤點新車雞肋功能「駕駛一上車必關它」！自動停車想用卻不敢用

▲目前有許多車輛配有輔助系統，為現今移動生活帶來更多的便利性。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

隨著科技日漸發達，車輛輔助系統為車輛帶來許多創新發展，也為車主帶來更便利的行車日常。目前多數車輛配有輔助系統，除了有試過成主顧、再也離不開的好用功能以外，當然也存在幾種不符合日常情境，成為車內佔據功能鍵位的雞肋。

自動停車系統（Automated Parking Systems）

自動停車系統聽起來相當厲害，駕駛不用自己抓距離跟角度，只要按下按鈕，然後操作油門煞車就好，甚至車主可以設定好路徑，車輛也能自動停車。照理說對不少停車苦手應該是很有幫助的，不過受限於自動停車系統限制多，加上台灣停車格尺寸偏小，因此雖然在滿足使用條件的情況下，自動停車系統基本上都能將車輛正確停放到停車格內，但多數駕駛還是會選擇自行停車。

有網友表示，「停車是考駕照的時候就會，搭配倒車顯影或環景顯影系統，降低停車難度，與其讓電腦慢慢來，不如自己動手快一點。」也有不少網友提到，「還是會怕出差錯，萬一撞到旁邊的車怎麼辦。」

▲車輛中心研發的全自動停車系統，可以在車上無人駕駛的情況下將車停至指定停車格中。（圖／報系資料照）

交通標誌識別（Traffic Sign Recognition）

交通標誌識別系統能夠自動識別並顯示道路上的交通標誌信息，若能與ACC聯動，還可以自動調整車速避免違規。使用率不高的原因是多數駕駛平常開車已經習慣自行辨識交通標誌，沒有重新適應輔助功能的必要，除此之外，對辨識速度和正確度也有疑慮，因為比起攝影鏡頭，人們還是更相信自己的雙眼。

▲交通標誌識別系統能夠自動識別並顯示道路上的交通標誌信息，但是駕駛還是習慣自己看。（圖／翻攝自fnsautoglass官網）

怠速熄火系統（Start-stop System）

這項功能會在車輛短暫停滯等時將引擎熄火，等到駕駛放開煞車準備踩油門前進時再重新發動，可以減少車輛引擎怠速時浪費燃油，進而降低空氣污染與二氧化碳排放。

不過台灣氣候環境潮濕高溫，引擎熄火時空調也會暫停，車內會在短時間內升溫，因此許多車主會關閉這項功能，不過因為每次用車都要關閉，所以並不方便。

有許多網友表示，「怠速是法規要求，自動停車才難用」、「怠速熄火最雞肋沒有之一」、「怠速熄火有夠煩一上車就會按掉」。

以上是綜合國內網友討論、汽車達人分享，以及國外知名調查機構J.D. Power、AutoPacific與汽車媒體Autoblog的調查報告，不過對於常用功能與不常用功能的看法，每個車主都不盡相同，主要受到下列幾項因素影響：

駕駛者個人習慣

不同駕駛對輔助功能的偏好有明顯差異，舉例來說，老司機更傾向依賴自己多年養成的技術，不過新手駕駛則對自身技術信心不足，所以容易依賴車上的輔助，提升行車安全、減少用車時遇到的困難。

行車環境

在都會區，盲點偵測系統和倒車顯影系統使用率很高，而開到高速公路上的話，則是ACC和車道置中輔助的主場。像歐洲這樣的溫帶地區，怠速熄火不會造成太多困擾，還可以節能減碳，可是熱帶與亞熱帶地區，怠速熄火反而不實用。

技術進步

雖說部分輔助功能目前多數駕駛覺得不實用，不過隨著技術提昇，這些輔助功能與技術熟練的駕駛之間差異也會愈來愈小，進而使得這些功能從人人嫌，搖身一變成為人人愛。

高公局則呼籲，「安全輔助駕駛系統僅為輔助功能，儀器判斷仍有盲點，應注意路況專注駕駛。」同時也強調，即使開啟安全駕駛輔助系統，行駛中雙手仍須緊握方向盤、專注駕駛，以在緊急狀況時，採取適當反應，確保他人與自己用路安全。

▲即便車輛中斾有許多智能輔助系統，駕駛仍須緊握方向盤，才是最重要的安全守則。（圖／趙世勳攝）

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