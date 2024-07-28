Hyundai「高性能電動鋼砲」印尼國產化開賣！原廠：與國際版本相同

圖文／7Car 小七車觀點

現代集團汽車品牌 Hyundai 旗下 N 性能子品牌首款高性能純電車型 IONIQ 5 N 自 2023 年 7 月首發至今，陸續於全球各國市場發表亮相，其中包括：韓國、歐洲、北美、澳洲、日本以及台灣等等，並榮獲各大獎項殊榮，獲得相當亮眼的市場回饋。而作為品牌相當重視的東南亞市場，勢必不容錯過，近日 (07/17) Hyundai Indonesia 於 2024 印尼國際車展 (GIIAS) 上首度展出 Hyundai Ioniq 5 N，並現場宣布 Hyundai Ioniq 5 N 即日起正式以印尼當地國產之姿正式在印尼上市，其正式建議售價為 13 億印尼盾起 (折合新臺幣約 261.6 萬元起)，現已正式開放預訂，成為印尼首款國產的高性能電動車型。

據原廠表示，於印尼所生產的 Ioniq 5 N 與國際版本並未有所不同，僅因在地需求與成本等多方面考量，才於當地國產製造。在外觀方面，Ioniq 5 N 擁有更具侵略性的前保險桿設計，透過加大進氣壩的方式來提升性能韻味，同時透過紅色的線條點綴且無論是選擇何種車身顏色，Ioniq 5 N 都有專屬的亮紅色 N 飾條飾條，且特別的是 Soultronic Orange Pearl 雖然標榜的是橘色，但實際看更偏向於紅色。車側部分則可以看到尺碼更大的胎圈，同時加入寬厚的側裙，並同樣搭配紅色元素點綴。車尾方面則可以看到後葉子板的寬體效果，同時後保桿也進行優化升級，導入黑色飾板並延伸至後尾燈，底部則配有空氣氛流器和直立式的霧燈設計。

進入車內，整體佈局與現行販售的標準車型差異不大，不過在儀表板、多媒體觸控螢幕、座椅等細節之處增加了不少的 N 性能化招牌徽識及專屬介面。最大的不同之處在於方向盤採用專屬樣式，同時擁有駕駛模式的按鍵設定。另外駕駛人可以透過方向盤後方的兩個撥桿來實現虛擬換擋，並擁有類似於 i30 N 那樣的換擋震動感。而駕駛人耳邊還會傳來與燃油車相似的排氣轟鳴聲，以及拉高轉速時所帶來的悅耳聲音。當然，車主也可以準備自己錄製好的聲浪供車輛使用。

動力方面，Ioniq 5 N 動力系統由 N Performance 部門調校，搭配前、後雙馬達電動四驅系統，擁有 640.9hp 的最大馬力、78.5kgm 的峰值扭力輸出，原廠宣稱，0-100km/h 加速僅需 3.4 秒、最高極速可達 260km/h，搭配專屬調校煞車系統，擁有加大通風碟盤與四活塞卡鉗、高摩擦係數來令片，僅需 33.7 公尺就能完成 100km/h 煞停。變速箱配置方面，Ioniq 5 N 搭載可模擬 8 速 N DCT 雙離合器變速箱，檔位切換反應的 N e-Shift 電子換檔回饋，搭配 N Active Sound+，可提供 2.0T 渦輪增壓引擎的排氣聲浪，甚至還可模擬 N 2025 Vision Gran Turismo 概念電動賽車或者噴射戰鬥機音效，給予不同的駕馭樂趣。

此外，Ioniq 5 N 還提供競速模式 (Drag Mode) 、賽道模式 (Track Mode) 兩種電池管理模式與衝刺模式 (Sprint Mode) 、耐力模式 (Endurance Mode) 兩種賽道駕馭模式共 4 種模式供駕駛者選擇，同時擁有專屬 N 彈射起步與 N 超增壓模式，N 彈射起步功能可用最大動力輸出；N 超增壓模式 (N Grin Boost) 則可透過按下方向盤的按鈕，於 10 秒內可釋放最大動力輸出，解除性能封印。亦標配 N 扭力分配系統，可調整前後軸扭力輸出，並細膩調整動能回收系統運作模式的 N Pedal，更可模擬後驅車操駕特性，以及可分配後軸左右兩輪扭力分配的 e-LSD 電子限滑差速器、N 動能再生制動系統、LBF 賽道專用左腳煞車功能等列為標準配備。

充電規格方面，Ioniq 5 N 以 HYUNDAI E-GMP 電動車平台為基礎，適用 800V 高壓電系規格，可支援 350kW 高功率 DC 直流充電，電池容量加大提升至 84kWh，由 10% 至 80% 充電僅需 18 分鐘即可完成。

國內市場方面，Hyundai 總代理南陽實業選於今年 3 月 5 日之 2024 Hyundai 汽車年度媒體餐敘活動中宣布品牌首款高性能電動 SUV Ioniq 5 N 正式在台上市，提供單一車型編成，正式預售價新臺幣 259.9 萬元起。然而就在上市後僅隔 2 個月之 5 月 21 日，南陽實業宣布 Ioniq 5 N 今年度配額 50 台已全數售罄，可見台灣消費者對純電性能車的熱情，而南陽實業亦表示將積極向韓國原廠爭取更多配額來台以滿足消費者需求。

▲甫於今年 3 月 5 日正式在台上市年度配額限量僅 50 輛的 Hyundai Ioniq 5 N 已正式於 5 月全數售罄。