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保時捷「第4代凱燕休旅」測試車亮相！轉型電動車與現行款同步販售

圖文／7Car 小七車觀點

德國跑車廠 Porsche 日前正式公開全新第四代 Cayenne 原廠測試車照，並表示其將定位在一款純電動跑旅，發表後將與第三代車型共同販售，意味著未來 Cayenne 車系將同時提供傳統引擎、混合動力以及純電動三種動力。

▲Porsche 公開全新第四代 Cayenne 原廠測試車。

全新第四代 Cayenne 在外觀上擁有與純電 Macan 相似的設計風格，可以看到擁有相當飽滿葉子板造型，同時配備全新的家族化 LED 矩陣式頭燈系統，車側部分則可以觀察到身形更加的修長。從後方來看，強烈的肩線設計帶來富有肌肉線條的視覺感，整體運動感更加強烈。

Porsche 執行長 Oliver Blume 表示，第四代Cayenne EV將於 2030 年前問世，預計將為純電 SUV 樹立全新標準。另外 Oliver Blume 也承諾保時捷客戶在未來十年仍然可以從不同且強大而高效的引擎或者混合動力車型中進行選擇。並且預計將從現有的第三代 Cayenne 做進一步升級，代表現行 Cayenne 將和第四代純電動後繼車型共同在市場販售。

關於第四代Cayenne EV 原廠還是有所保留，僅表示其將採用 VAG 集團最新的高級電動車平台（PPE）架構打造，在高壓系統、動力總成和底盤方面搭載最新技術。目前的開發目標朝向「保時捷駕駛特性、大容量且穩定的充電、高效率以及高水準的舒適性和日常實用性」來發展。

Cayenne 作為 Porsche 最成功的車款之一，即使是一款主打生活機能性的運動休旅車，但卻將品牌自豪的性能以及操控性融入其中，自 2002 正式量產至今已在國際間享有無數車主支持。繼 2023 年春季成功推出小改款車型後，未來的第四代純電車型不僅符合市場潮流，相信可以吸引更多不同層峰消費者購買。

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