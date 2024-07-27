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「新一代TOYOTA RAV4」原廠鬆口開發規劃！新平台搭上省油新油電

▲海外原廠透露新一代RAV4開發規劃，暗示大改款快來了！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲海外原廠透露新一代RAV4開發規劃，暗示大改款快來了！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

疑似第6代TOYOTA RAV4測試車現身讓車壇相當熱鬧，而近來海外原廠高層透露下一代RAV4計劃，將繼續以5代優點作為改款重點，預期以現行的TNGA平台優化，並搭上第5代THS油電系統。

▲海外原廠透露新一代RAV4開發規劃，暗示大改款快來了！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲海外高層透露下一代RAV4將延續5代優勢作開發重點。

從剛發表的新一代TOYOTA Camry步調觀察，第6代RAV4走向其實不難預測，海外TOYOTA高層產品規劃主管Cooper Ericksen近來鬆口表示，5代RAV4成功熱銷，每年超過50萬輛的銷售好成績，關於第6代RAV4將以5代優點作為延伸，尺碼平台並不會有太大變化，下一代RAV4預計如同Camry走向，將以現行的TNGA平台作優化升級。

▲海外原廠透露新一代RAV4開發規劃，暗示大改款快來了！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲第6代RAV4外型、內裝將有大幅度變化。

下一代RAV4雖然尺碼空間可能並無太大變化，但可預期外型、內裝將作為重點更新強化，將取自Crown、Camry、Prius等新生代車款作為外型特色，賦予下一代RAV4更年輕動感的氣息，同時內裝相信也會出現雙12.3吋的數位儀錶座艙。

至於動力配置上，2.5升油電仍會繼續提供，並結合集團趨勢的第5代THS省油新科技，而RAV4 PHEV則會透過電池技術升級，帶來更出色的純電續航力。

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