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愛快羅密歐「高性能跑房車＆休旅車」進軍大陸！全球僅275＋175台

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 集團旗下義大利品牌 Alfa Romeo 繼今年 5 月稍早，宣布針對旗下兩大產品 Giulia 和 Stelvio 推出 Quadrifoglio Super Sport Limited Edition 限量特別版，定位為高性能車型，為該廠向6C 1500 Super Sport 及其在 1928 年 Mille Miglia 大賽上勝利致敬，其中 Giulia 僅供應 275 輛，Stelvio 則為 175 輛。近日則於中國大陸市場發出上市預告，預告將於本月 27 日正式於當地上市，其詳細車型價格及引進數量目前尚未公布。

本次登場的 Super Sport Limited Edition 限量特別版車型主要是向 6C 1500 Super Sport 及其在 1928 年 Mille Miglia 大賽上勝利致敬。Alfa Romeo 連續 11 次在 Mille Miglia 賽事奪冠，這項紀錄至今無人能破。而為了讓這次的限量版車型有著更加獨特的地位，原廠還特別重新詮釋四葉草的設計，首次將傳統綠色四葉草的三角形白底改為黑色，形成強烈的對比感，讓品牌最具代表性的性能誌性更加醒目。

而 Super Sport Limited Edition 限量特別版車型是以 Quadrifoglio 車型升級而來，同樣擁有濃厚的運動風格，外型上標準配備新型主動式 LED 矩陣頭燈，採用全新黑底四葉草，碳纖維車頂 (僅 Giulia 可選配)、碳纖維後視鏡外蓋等。另外招牌的五孔式輪圈經過拋光處理，並改採黑色烤漆設定，其輪圈尺碼與標準車型同為 19 吋，並標準配備黑色煞車卡鉗，但原廠還會提供 Rosso Etna 紅、Nero Vulcano 黑和 Bianco Alfa 白 (僅限Giulia) 等色來搭配。

進入車內，Giulia Quadrifoglio Super Sport Limited Edition 在車艙中控台、門板等處將首度導入 3D 紅色碳纖維飾條，前排座椅頭枕上繡有紅色 Super Sport 縫線和限量編號，展現限量系列的身份。方向盤採用真皮和 Alcantara 混搭，並配有黑色縫線和碳纖維材質鋪陳。

動力方面，Giulia / Stelvio Quadrifoglio Super Sport Limited Edition 雙車型均搭載 2.9 升雙渦輪增壓  V6 引擎，最大馬力與已售罄的 Quadrifoglio celebra il 100° Anniversario 的 513 匹相同。搭配 8 速自排變速箱以及 GTA 機械限滑差速器。而這次原廠也為兩款車型標準提供 Akrapovic 排氣系統。

目前官方已經公開 Giulia Quadrifoglio Super Sport 在美國的起價，為 86,770 美元，Stelvio Quadrifoglio Super Sport 的起價則為 94,370 美元。而隨著 Stellantis 母集團的電動化布局，Alfa Romeo 預計在 2030 年將轉型為純電品牌，首款純電量產車型即為甫於今年 4 月正式發表亮相的都會型小型休旅 - Alfa Romeo Junior，原廠設定該車產品定位介於中型休旅 Tonale 之下。國內市場方面，目前 Alfa Romeo 自愛快國際結束代理後，暫時無新任總代理，不過現今還是有不少家貿易商為 Alfa Romeo 品牌愛好者引進多款車型。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：AlfaRomeoGiuliaStelvioQuadrifoglioSuperSport愛快羅密歐休旅車跑房車汽車新車

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