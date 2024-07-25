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2024國際重機展「7／26南港開跑」！日系4大＋歐洲品牌再次齊聚

▲重機展首次移師南港「開幕人氣爆棚」！新車＋部品一次看個夠。（圖／記者張慶輝攝）

▲國際重型機車展在去年移師至南港後大受好評，今年同樣在南港展覽2館舉行且規模再擴大。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

2024年國際重型機車展即將在明（26）日於南港展覽二館開跑，今年規模可說是史上最大，包括日系4大廠、指標歐美車廠等22個國際品牌再次齊聚，再加上車用部品與騎士裝備等廠商，共計集結了173個品牌共同展出，而且主辦單位依舊維持了「每天抽出1輛新車」的優良傳統，讓車迷有看又有拿。

▲重機展首次移師南港「開幕人氣爆棚」！新車＋部品一次看個夠。（圖／記者張慶輝攝）

▲今年除了集齊日系4大廠外，包括歐美等指標車廠也都帶著新車到場齊聚。（圖／資料照）

自去年移師至南港後受到熱烈迴響，所以今年國際重機展規模再擴大，不僅集齊了Honda、Kawasaki、Yamaha與Suzuki等日系4大廠，包括歐洲的BMW、Ducati、Aprilia、Moto Guzzi、Triumph與KTM今年也都共襄盛舉，當然台灣本土的光陽、三陽與宏佳騰也沒缺席，都將各自的最新車款帶到現場。

▲重機展首次移師南港「開幕人氣爆棚」！新車＋部品一次看個夠。（圖／記者張慶輝攝）

▲會場絕大多數的展車都可摸可跨，另外場外也有安排試乘區。（圖／資料照）

除了各式最新重機讓車迷可摸可跨可試騎外，包括騎士需要的安全帽與人身部品，各大歐亞品牌同樣齊聚在今年的重機展中，另外車用部品也是相當齊全，車迷走一趟就能滿足所有需求；另外主辦單位今年還特別邀請到日籍好手原田哲也，親自和車迷分享賽道攻略技巧，同時也徵集了多款現役賽道神車在主舞台展出，讓對賽車有興趣的車迷可以近距離感受。

2024國際重型機車展展出資訊

展出時間：7/26(五)-7/28(六)
7 月 26 日星期五 11:00-18:00
7 月 27 日星期六 10:00-18:00
7 月 28 日星期日 10:00-17:30
展覽地點：台北市南港展覽館 2 館(台北市南港區經貿二路 2 號)
售票資訊：7/26(五)-7/28(六) 購票入場 門票 280 元
1. 現場實體購票
2. 國際重型機車展 線上售票系統（展期官網線上優惠價250元）
3. 全家 FamiPort 售票系統

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