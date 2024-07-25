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賓利「最後1顆W12引擎」正式下線！總產量破10萬　未來以油電V8取代

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen Group 旗下英國豪華品牌 Bentley 日前宣布最後一顆 W12 引擎已正式從位於克魯 Crewe 下線，產量數量總計超過 100,000 個，未來將由 4.0L V8 PHEV 高性能混合動力系統完全取代。藉此，原廠亦針對 Bentayga、Continental GT、Continental GT Convertible 以及 Flying Spur 推出「Edition 12」限量車型，車主還將獲贈等比例縮小的引擎鋁質模型，以此告別這顆標誌性的內燃機。

電氣化世代的眼淚　Bentley 最後一顆 W12 引擎正式下線

電氣化世代的眼淚　Bentley 最後一顆 W12 引擎正式下線

電氣化世代的眼淚　Bentley 最後一顆 W12 引擎正式下線

電氣化世代的眼淚　Bentley 最後一顆 W12 引擎正式下線

Bentley 引以為傲的 6.0 升雙渦輪增壓 W12 汽油引擎自 2003 年推出，每具引擎均由一組工匠手工打造，耗時超過 6.5 小時打造，並通過三台專業診斷機器進行超過一個小時的高度複雜測試。在過去 20 年中，功率增加了 37%，扭矩增加了 54%，同時排放量減少了 25%，獨特的 W 型汽缸配置比同等的傳統 V12 引擎短了將近 24%，並搭載於 Continental GT、Flying Spur、Bentayga 等車型上，在汽車界的地位並不亞於 2020 年停產的 L-series V8 引擎。

電氣化世代的眼淚　Bentley 最後一顆 W12 引擎正式下線

電氣化世代的眼淚　Bentley 最後一顆 W12 引擎正式下線

電氣化世代的眼淚　Bentley 最後一顆 W12 引擎正式下線

最後搭載 W12 引擎的車型會是由 Mulliner 客製化部門手工打造並限量 18 輛的 Batur，其引擎內部進氣系統、渦輪增壓器及中央冷卻器經過原廠工程師重新調校之後，擁有最大輸出 740 bhp，峰值扭力高達 738 lb.ft。

電氣化世代的眼淚　Bentley 最後一顆 W12 引擎正式下線

電氣化世代的眼淚　Bentley 最後一顆 W12 引擎正式下線

W12 引擎於 2001 年首次登場，作為時任福斯集團總裁的心血結晶，即便汽缸數較多，但其獨特的 VR 夾角設計，使得體積較部分 V8 甚至 V10 引擎還來得更小，最初搭載於 Volkswagen W12 中置引擎概念超跑上，創下許多驚人紀錄，其量產版本首次搭載於 Audi A8 車型上，隨後更分別可在各種 VAG 旗下豪華產品上看到它的蹤跡，可說是頗有影響力的動力單元。

電氣化世代的眼淚　Bentley 最後一顆 W12 引擎正式下線

電氣化世代的眼淚　Bentley 最後一顆 W12 引擎正式下線

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bentley賓利W12引擎最後AudiVolkswagen福斯集團汽車新車超跑

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