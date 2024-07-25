ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

愛車泡水「4種水位高度」判斷如何處置　馬斯克解答電動車能否涉水

▲高雄鼓山九如四路的淹水情況，車好像開在溪流當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲凱米停滯造成致災豪雨，水深切勿涉險通過。（圖／記者吳奕靖攝）

記者張慶輝／綜合報導

凱米颱風來襲適逢大潮，全台已有多處出現淹水災情，倘若愛車不幸泡水，一定要先行檢查車輛狀況，再決定是否發動，以免對愛車造成永難挽回的傷害，而讓人覺得「防水性」較好的電動車到底能否涉水，特斯拉執行長馬斯克先前也給出了答案。

▲▼北市府捷運站前淹水。（圖／記者劉亮亨攝）

▲開車行駛積水路段，務必要減速慢行。（圖／資料照）

開車行駛積水路段倘若積水不深，謹記切勿放開油門，只要以低檔位緩慢前進，就可避免引擎進氣口負壓效應，導致引擎進水；倘若前方路段積水過深，也請改道行駛，不要意氣用事直直衝過去，以免愛車熄火動彈不得。

▲▼仁愛路四段淹水。（圖／讀者提供）

▲愛車倘若不幸泡水，最好先行檢查車輛外觀內裝、電系用品有無災損，再斟酌是否發動引擎。（圖／讀者提供）

愛車受到淹水災情波及後，最好在積水退去之後再進行檢查；並研判泡水或是積水狀況，判斷是否可以發動引擎；當然直接以拖吊進廠是最好的方法，以免對愛車造成二度傷害。

→泡水高度到輪胎四分之一：
關閉冷氣，再啟動引擎慢速駛離淹水區，在行駛中輕踩煞車數次，使煞車系統回復正常作用。

→泡水高度到輪胎中心線：
盡可能以拖吊方式移動車輛，若要自行發動車輛，應先關閉冷氣，再啟動引擎慢速駛離積水區域。

→泡水高度超高輪胎中心線：
為避免因油品受污染或水積存在系統內而傷害車輛機件，即使積水已消退，仍應以拖吊方式回廠經過技師檢查後，再行發動引擎，以免致生車輛損害。

→積水高度低於儀表板下、泡水高度淹沒車頂：
在此情況之下，切勿發動引擎，以避免引擎進水受損，立即報請原廠拖吊將愛車拖離淹水區並回廠進行檢修。

至於少了引擎的電動車，雖然沒有進水損壞的問題，不過中國大陸特斯拉客服團隊指出「特斯拉電池有嚴格的防水等級，可以在雨天出行，但建議涉水高度不要超過輪胎的一半，並緩慢通行」；特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也曾提及此事，並指出「Model S可以像船一樣在水上漂一段時間，同時透過車輪前進，只是我們絕對不建議這樣做」。

►台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

►98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：凱米颱風淹水高雄泡水車汽車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

98.5萬起！TOYOTA「大改款Camry」上市　累積訂單已破1000張

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

電動卡車誕生地「FUSO川崎K1工廠參訪」！高品質＋碳中和關鍵解密

電動卡車誕生地「FUSO川崎K1工廠參訪」！高品質＋碳中和關鍵解密

159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造

德國馬牌「全新性能街胎」台灣開賣！專為亞太區車主量身打造

最新文章

愛車泡水4種水位高度判斷處置　2024-07-25

保時捷首奪「電動方程式世界冠軍」2024-07-25

「TOYOTA雙生新休旅」化身小RAV42024-07-25

最貴特斯拉新Model 3台灣交車日曝光2024-07-25

168.9萬起！台灣Nissan Ariya上市2024-07-25

「大改款TOYOTA RAV4」預計今年見2024-07-25

Suzuki品牌首款電動車東南亞亮相2024-07-25

汽車「只保全險」颱風泡水沒賠2024-07-24

Aston Martin女武神利曼賽車測試2024-07-24

馬自達「新廠徽」曝光2024-07-24

熱門文章

「大改款TOYOTA RAV4」預計今年見2024-07-25

Suzuki品牌首款電動車東南亞亮相2024-07-25

迷你「新三菱得利卡」變帥了2024-07-23

保二總隊新添47輛Kuga警車2024-07-23

馬自達「新廠徽」曝光2024-07-24

168.9萬起！台灣Nissan Ariya上市2024-07-25

Nissan Silvia跑車將重返市場2024-07-23

「TOYOTA新旗艦房車」開賣2024-07-15

TOYOTA Crown Sport台灣有機會導入2024-07-22

Honda Civic Si小改款亮相2024-07-24

相關新聞

沖繩人「防颱1動作」不怕愛車被吹翻　網友大讚

沖繩人「防颱1動作」不怕愛車被吹翻　網友大讚

凱米一口氣休5天？他驚問「1地區」再放颱風假　PTT炸鍋了

凱米一口氣休5天？他驚問「1地區」再放颱風假　PTT炸鍋了

濁水溪口暴漲　經濟部水利署澄清「無潰堤也無溢堤」

濁水溪口暴漲　經濟部水利署澄清「無潰堤也無溢堤」

陳耀訓拒改單！颱風天取貨　消保官：等同消費者拿生命對賭

陳耀訓拒改單！颱風天取貨　消保官：等同消費者拿生命對賭

連放2天颱風假餓了！他翻冰箱「一定有粽子」　全場驚：真有6顆

連放2天颱風假餓了！他翻冰箱「一定有粽子」　全場驚：真有6顆

讀者迴響

熱門文章

「大改款TOYOTA RAV4」預計今年見！5代人氣不減北美上半季拿季軍

「大改款TOYOTA RAV4」預計今年見！5代人氣不減北美上半季拿季軍

Suzuki「品牌首款電動車」東南亞亮相！預告2025年量產全球開賣

Suzuki「品牌首款電動車」東南亞亮相！預告2025年量產全球開賣

迷你「新三菱得利卡」變帥了！外型搶眼　套件加持還能越野

迷你「新三菱得利卡」變帥了！外型搶眼　套件加持還能越野

保二總隊換新車　47輛福特Kuga Ecoboost180休旅納入編制

保二總隊換新車　47輛福特Kuga Ecoboost180休旅納入編制

馬自達「新廠徽」曝光！睽違27年重大更新、平面化設計更簡潔

馬自達「新廠徽」曝光！睽違27年重大更新、平面化設計更簡潔

168.9萬、今年配額快賣光！台灣Nissan Ariya上市　入手比Model Y便宜

168.9萬、今年配額快賣光！台灣Nissan Ariya上市　入手比Model Y便宜

又一經典車復活？Nissan高層曝「Silvia後驅跑車」將重返市場

又一經典車復活？Nissan高層曝「Silvia後驅跑車」將重返市場

「TOYOTA新旗艦房車」開賣！新2.0油電一桶油可跑1,000公里

「TOYOTA新旗艦房車」開賣！新2.0油電一桶油可跑1,000公里

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366