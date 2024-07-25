「TOYOTA雙生新休旅」化身迷米小RAV4！1.2升動力搭上超帥氣外觀

▲TOYOTA集團Daihatsu Rocky推出搶眼的越野概念車。（圖／翻攝自Daihatsu）

記者徐煜展／綜合報導

日前日本改裝廠才推出致敬RAV4的TOYOTA Raize越野款，而大發Daihatsu也不甘示弱同樣以RAV4為靈感，打造出超帥的Rocky Crossfield越野概念車！

▲新車特別加上車頂行李架，懸吊經過加高處理。

近期剛開幕的印尼GIIAS國際車展上，大發Daihatsu展出一輛驚豔的越野概念車，取自TOYOTA RAV4 Adventure為靈感，賦予精心設計的空力套件與改裝，讓Rocky Crossfield展現出粗獷的高顏值。

Rocky Crossfield不向標準款採用LED頭燈，而是改用鹵素燈泡，特地與下方的黃色霧燈組合達成一致，新車底盤離地高度經過調整，加上16吋專屬鋁圈與登陸普的全地形專用輪胎，讓Rocky Crossfield多了更實用的地形穿越能力。

▲新車採用1.2升自然進氣，搭配前輪驅動，概念車已接近量產市售型態，未來不排除會實際上市。

與黃色鹵素頭燈、霧燈作為主題呼應，新車以搶眼、漂亮的沙米色金屬烤漆塗裝，以海灘衝浪為主題，可加裝車頂行李架與可伸縮的車頂帳篷，Rocky Crossfield裡裡外外展現出濃郁的越野休閒風，可惜概念車維持1.2升自然進氣引擎，也僅有前輪驅動，並未改裝成四輪驅動，因此僅能進行輕度越野。