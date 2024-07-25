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「大改款TOYOTA RAV4」預計今年見！5代人氣不減北美上半季拿季軍

▲新一代RAV4蠢蠢欲動，海外傳有望今年現身。（預想圖／翻攝自《Evren Özgün Spy Sketch》）

▲新一代RAV4蠢蠢欲動，海外傳有望今年現身。（預想圖／翻攝自《Evren Özgün Spy Sketch》）

記者徐煜展／綜合報導

海外日前捕獲到疑似大改款TOYOTA RAV4測試車，引起不少全球車壇關注，縱使TOYOTA RAV4面臨大改款週期，仍帶來相當驚人的人氣與銷量，北美今年上半季就賣出近25萬輛，拿下北美2024年上半季暢銷車款季軍！

▲新一代RAV4蠢蠢欲動，海外傳有望今年現身。（預想圖／翻攝自《Evren Özgün Spy Sketch》）

▲下一代RAV4有望採用LEXUS NX、RX的2.4升渦輪。

5代TOYOTA RAV4自2018年發表至今，終於有進一步的第6代大改款消息，海外日前捕獲到疑似RAV4測試車，外觀頗有大幅度蛻變，近來國外釋出第6代RAV4預想圖，搶先讓車迷聞香。

預想圖的RAV4變得相當跑格、動感，融入新Camry、Crown、Prius等家族設計，保桿細節凹凸有致、立體感十足，動力配置上，除了保有現行的2.0升汽油、2.5升油電外，搭載在LEXUS NX、RX的2.4升渦輪，有望出現在第6代RAV4身上。

▲新一代RAV4蠢蠢欲動，海外傳有望今年現身。（預想圖／翻攝自《Evren Özgün Spy Sketch》）

▲TOYOTA RAV4在北美魅力不減，拿下上半季銷售季軍。（圖／翻攝自TOYOTA）

值得一提的是，雖然RAV4已在大改款週期，但全球、台灣市場仍享有超高人氣，今年北美上半季TOYOTA RAV4就繳出248,295輛，佔了北美TOYOTA總銷量1/4，成績僅次Chevrolet Silverado 275,692輛、福特F-Series的352,406輛，可見RAV4寶刀未老，甚至擊敗第4名特斯拉Model Y的209,000輛，拿下北美上半季暢銷車款第3名。

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