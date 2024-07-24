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台灣「Kia 7人座休旅」官網下架停售！改款新車準備來接棒

▲Kia Sorento休旅官網現行款完售，小改款預計今年補位。（圖／翻攝自Kia）

▲Kia Sorento休旅官網現行款完售，小改款預計今年補位。（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

今年5月《ETtoday車雲》獲得網友提供新車間諜照，主角就是即將改款的新Kia Sorento，而如今台灣官網已將現行款下架停售，這也就代表小改款Kia Sorento即將與台灣車迷見面，最快有望在第3季銜接上陣！

▲Kia Sorento休旅官網現行款完售，小改款預計今年補位。（圖／翻攝自Kia）

▲小改款Kia Sorento最快有望第3季上場。（圖／讀者提供）

原本預計第4季上場的改款Kia Sorento，近來官網提早完售下架，上市時程有望提前到第3季，而銷售端也有不少消息表示，經銷端業務預計8月開始安排訓練課程，9～10月就會有進一步車型規格資訊。

第4代Kia Sorento台灣於2020年11月上市，共有6人座／7人座、前驅／4驅選擇，動力則有2.2升柴油（194匹）、1.6升Turbo Hybrid汽油渦輪油電（180匹），售價自152.9-196.9萬不等，而未來小改款，台灣預計動力維持不變。

▲Kia Sorento休旅官網現行款完售，小改款預計今年補位。（圖／翻攝自Kia）

▲Kia Sorento休旅官網現行款完售，小改款預計今年補位。（圖／翻攝自Kia）

▲改款針對車頭、內裝整形升級。

小改款換上新的車頭樣貌，具有Star map日行燈、新款保桿、鋁圈樣式，視覺更為前衛大膽；車內則維持雙12.3吋數位儀表、中控螢幕，並重新設計按鍵開關、增添OTA遠端韌體更新、手機數位鑰匙、指紋辨識裝置與數位後視鏡等配備，提升不少科技性。

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關鍵字：kiaSorento7人座SUV休旅新車預報

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