「LEXUS兩款全新休旅」將量產！有望打造品牌最便宜的電動車

▲LEXUS傳將在大陸設廠，為量產全新電動車鋪路。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

覬覦大陸市場龐大的電動車商機，豐田集團的LEXUS傳出有意在大陸拓廠，為後續的在地生產電動車鋪路，其中包含兩款有望量產的概念電動休旅，甚至不排除延伸推出品牌最便宜的全新電動車。

▲傳言的LEXUS上海新工廠，將能實現更具競爭力的價格優勢。

雖然傳言並未受到豐田集團LEXUS品牌證實，但LEXUS有意在大陸拓展電動車版圖，已在當地造成不少聲量、關注，事實上，有消息指出豐田計劃在上海建造電動車新工廠，將使用大陸當地零組件達95%以上，目的就是為了獲得與特斯拉相同的待遇，包含政策輔助、稅收減免等，而最重要的透過在大陸直接生產、製造，可進一步壓低成本售價。

▲LF-ZC、LF-ZL傳出即將量產，有望在新工廠落腳生產。

上海新工廠主要負責LEXUS電氣化產線，若傳言屬實，LEXUS UX300h等油電車能透過大陸當地生產，面對大陸席捲而來的自主品牌衝擊，能帶來更有競爭力的價格優勢。

全新工廠亦有望催生今年北京車展現身的LF-ZC、LF-ZL兩款電動休旅，兩款全新概念休旅演繹未來LEXUS技術電動車走向，未來可能也有款全新打造與UX尺碼相近的入門電動車問世，與特斯拉與大陸的自主品牌打價格戰！