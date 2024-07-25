168.9萬、今年配額快賣光！台灣Nissan Ariya上市　入手比Model Y便宜

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168.9萬起、今年配額快賣光！台灣Nissan Ariya上市　入手比特斯拉Model Y便宜

▲台灣全新Nissan Ariya電動休旅上市！（圖／翻攝自Nissan、資料照）

▲台灣全新Nissan Ariya電動休旅上市！（圖／翻攝自Nissan、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

受到凱米颱風鬧場，台灣Nissan Ariya於7月25日選擇線上發表（試駕連結），最終以168.9萬起，雙車型上市，自去年台北車展現身的Nissan Ariya，詢問度熱烈，台灣年度配額僅有200輛的Nissan Ariya，接單已破150張，這也就代表今年的Nissan Ariya，已經快賣光了！

▲Nissan Ariya外觀、內裝都有料，空間更是超乎想像玩出新高度。（圖／徐煜展攝）

▲Nissan Ariya外觀、內裝都有料，空間更是超乎想像玩出新高度。（圖／徐煜展攝）

▲Nissan Ariya 7月底開始交車，入門款恐需等半年以上。

Nissan Ariya提供標準款、增程版，售價為168.9、188.9萬，較預售價便宜1萬，全車系都為單馬達前驅配置，分為66kWh、91kWh兩種電池規格，入門款WLTP續航力423公里，擁有214匹馬力、30.6公斤米扭力；高階款91kWh電池，WLTP續航力548公里，輸出來到238匹馬力、30.6公斤米扭力。

隨著新車正式發表，Nissan Ariya在本月安排交車，不過大多為高規的增程版，至於入門款候車期可能需等至半年以上。新車有單色3種、雙色黑車頂3種，共計6款車色。

▲Nissan Ariya外觀、內裝都有料，空間更是超乎想像玩出新高度。（圖／徐煜展攝）

▲Nissan Ariya外觀、內裝都有料，空間更是超乎想像玩出新高度。（圖／徐煜展攝）

▲Nissan Ariya不論在外型、內裝呈現相當精緻，營造出濃厚的日系細膩美學。

配備上相當豐富，入門款就配有重點的12.3吋多媒體螢幕，搭配12.3吋儀錶，外觀採用LED頭尾燈、日行燈、19吋鋁圈等，具備手機無線充電、Keyless免鑰匙、皮質織布混搭座椅、恆溫空調、7具安全氣囊，以及最重要的L2輔助的ADAS駕駛系統。

Nissan Ariya自即日起至2024年7月31日止，於官網線上預訂，即享限時優惠雙重禮遇價值近6萬元，禮遇一：充電金2萬元，禮遇二：免費贈充電樁乙式(價值約39,900元)，原線上預售已下訂車主享同樣優惠。

裕隆日產更攜手玉山銀行推出悠遊聯名卡，提供車主更多專屬優惠。Nissan Ariya車主享有充電20%及加油8%的雙重回饋。

▲台灣全新Nissan Ariya電動休旅上市！（圖／翻攝自Nissan、資料照）

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關鍵字：NissanAriya電動車休旅X-TrailNismoTeslaModel Y

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