「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光！將搭1.5升渦輪結合油電

▲TOYOTA正在開發的新1.5升引擎，有望搭載改款新Harrier身上。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA日前證實1.5升、2.0升引擎開發計劃，而如今日本爆料指出改款的新TOYOTA Harrier有望搭上新引擎熱潮，被譽為高級款RAV4的新TOYOTA Harrier，將藉由改款契機以1.5升渦輪結合PHEV插電式油電系統！

▲TOYOTA新開發的1.5升引擎，將涵蓋到旗下多款車系。

自2020年發表以來，TOYOTA Harrier在大陸、日本、北美都有不錯的銷售人氣，而面臨改款週期的TOYOTA Harrier，日前就有不斷的新消息流出，日本有消息表示新TOYOTA Harrier將有大幅度蛻變升級，而近來更曝光新TOYOTA Harrier有望換上全新的引擎。

新TOYOTA Harrier將首次搭上全新開發的1.5升引擎，以渦輪結合PHEV油電來對應EURO 7排放法規，事實上，TOYOTA新的1.5升引擎，未來將廣泛受惠各個車款，入門小車系將使用1.5升自然進氣，而中型以上車款則會以1.5升渦輪，兩者都能適應電氣化等各種技術，相信具備更高竿的省油水準。

▲新TOYOTA Harrier外型將有大幅度換新。

被認為即將重大改款更新的新TOYOTA Harrier，未來外觀、內裝走向讓人相當期待，改款新TOYOTA Harrier外型可能參照Crown、Prius等家族設計，換上更搶眼的外型，搭上最新家族的數位座艙。