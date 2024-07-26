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奇瑞「新中型休旅」現身！1.6升、2.0升渦輪雙動力　預計今年上市

▲大陸奇瑞釋出改款新Tiggo 8 Pro中型休旅。（圖／翻攝自奇瑞）

▲大陸奇瑞釋出改款新Tiggo 8 Pro中型休旅。（圖／翻攝自奇瑞）

記者徐煜展／綜合報導

大陸近來奇瑞新車動作頻頻，除了有長軸的Tiggo 8 L 7人座預計8月上市，近來又再度公布改款新Tiggo 8 Pro（當地稱瑞虎8 Plus）中型休旅，提供1.6、2.0升渦輪雙動力，安排在年底前上市！

▲大陸奇瑞釋出改款新Tiggo 8 Pro中型休旅。（圖／翻攝自奇瑞）

▲主牌奇瑞尚未公開導入台灣車款，但副牌有2款休旅最快今年登台。

與台灣動向密切的奇瑞Tiggo 8休旅，公開改款新Tiggo 8 Pro廬山真面目，事實上，台灣奇瑞預計今年導入兩個副品牌，分別由入門Omoda C5、豪華Jaecoo J7兩款新車作前鋒，至於主牌奇瑞則尚未公布導入車款，不過Tiggo 8系列日前多次曝光在台灣官方臉書，似乎在暗示該系列或許也在台灣導入規劃中。

▲大陸奇瑞釋出改款新Tiggo 8 Pro中型休旅。（圖／翻攝自奇瑞）

▲大陸奇瑞釋出改款新Tiggo 8 Pro中型休旅。（圖／翻攝自奇瑞）

▲新Tiggo 8 Pro透過外型、尺碼變化，帶來更強的氣場。

作為小改款車型，Tiggo 8 Pro造型變化頗大，新車透過外觀大刀整容，同時尺碼相較舊款，變得更長、高度更矮，營造更有氣勢、動感的新氣象，新車尺碼為4,730x1,860x1,740mm、軸距2,710mm。

車內座艙尚未公開，目前僅知新Tiggo 8 Pro維持1.6升、2.0升渦輪兩種動力，1.6升渦輪提供197匹馬力，2.0升來到254匹水準，新Tiggo 8 Pro預計今年在大陸上市，未來也將引進馬來西亞市場。

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