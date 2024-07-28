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BMW「手機數位車鑰匙功能」獲國際聯盟認證！帶著iPhone就能解鎖

圖文／7Car 小七車觀點

BMW Group 近日宣布該集團成為全球第一間獲得國際汽車連線聯盟 (Car Connectivity Consortium，簡稱 CCC) 頒發之 CCC 數位鑰匙認證的汽車製造商。

▲BMW Group 成為全球第一間獲得國際汽車連線聯盟 (Car Connectivity Consortium，簡稱 CCC) 頒發之 CCC 數位鑰匙認證的汽車製造商。

國際汽車連線聯盟為跨產業的標準化組織，成員包括汽車製造廠、汽車零組間供應商、智慧型手機製造商、半導體製造商及其他裝置供應商等，目的在於推動車輛與智慧行動裝置之間連接技術的全球發展，而 CCC 數位鑰匙認證便是其是對於聯網車輛與裝置間安全性的最高標準。BMW Group 自 2017 年加入國際汽車連線聯盟後，便與內部的合作夥伴一同開發數位鑰匙的安全標準。

▲國際汽車連線聯盟為跨產業的標準化組織，成員包括汽車製造廠、汽車零組間供應商、智慧型手機製造商、半導體製造商及其他裝置供應商等，目的在於推動車輛與智慧行動裝置之間連接技術的全球發展。

BMW 自 2018 年起陸續在旗下的新車導入 BMW Digital Key 手機數位鑰匙，使車主可將車鑰匙儲存於 iPhone 手機的 Wallet App 當中，透過 NFC 感應方式來取代傳統車鑰匙，達到解鎖車門的功能。目前 BMW Digital Key Plus 進階數位鑰匙已採用基於 U1 晶片版本 iPhone 所搭載的 Ultra-Wideband (UWB) 超寬頻技術，為短距離且高頻寬的數位無線電技術，具備精準且安全的特性，降低遭到駭客攻擊的機率，也能達成無需取出手機便可解鎖車門的機能。如今其安全性受到國際汽車連線聯盟認可，而頒發汽車製造商中第一個 CCC 數位鑰匙認證。

▲BMW 自 2018 年起陸續在旗下的新車導入 BMW Digital Key 手機數位鑰匙，使車主可將車鑰匙儲存於 iPhone 手機的 Wallet App 當中，透過 NFC 感應方式來取代傳統車鑰匙，達到解鎖車門的功能。

國際汽車連線聯盟主席 Alysia Johnson 表示，在車輛與行動裝置生態系統中的每一環節，對數位鑰匙解決方案的認證至關重要，該單位在致力增加普及率之餘，也期望能在消費者與整個產業間建立信任。自國際汽車連線聯盟從在去年 12 月首次推出認證計劃以來，所有成員都持續朝著此目標邁進。

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關鍵字：BMW數位鑰匙手機iPhone汽車新車CCC認證

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