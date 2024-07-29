TOYOTA「空間最大皇冠休旅」日本將登場！雙油電不吃油可跑90公里

▲日本預計今年秋季發表TOYOTA Crown Estate。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日本今年將迎接Crown家族空間最大的休旅，是繼北美Crown Signia之後，日本預計今年秋季以Crown Estate命名上陣，動力預計採用雙油電規格，具備不吃油可跑90公里的純電續航力。

▲日規將以Crown Estate命名上市，與北美的Crown Signia僅有名稱不同。

TOYOTA Crown Estate其實就是北美剛發表的Crown Signia，其4,930 x 1,880 x 1,620 mm尺碼、軸距2,850mm，更被譽為家族中空間最寬敞、最實用的休旅作品，如今日本即將迎來皇冠家族最後成員，日規Crown Estate預計今年秋季與當地消費者見面。

▲動力預計採用2.5升油電與PHEV兩種配置。

日規TOYOTA Crown Estate應會提供2.5升油電、2.5升PHEV插電式油電兩種規格，具備AWD四驅功能，2.5升油電提供234匹綜效馬力，2.5升PHEV則來到306匹綜效馬力水準，且在特殊狀況下，能一滴油不沾，跑出90公里純電續航力。

車艙配置參考美規，將具備12.3吋中控螢幕與12.3吋數位儀錶，在空間呈現上比Crown Crossover、Crown Sport來得更出色，而台灣曾曝光Crown Signia註冊資訊，說不定日後有機會能在台灣看到Crown Signia上市！