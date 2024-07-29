ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

第4代「三菱Outlander」即將改款更新！台灣等了3年沒消息

▲台灣三菱曾預告導入的新一代Outlander，海外預計今年10月推小改款。（圖／翻攝自三菱）

▲台灣三菱曾預告導入的新一代Outlander，海外預計今年10月推小改款。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

自2021年發表的第4代三菱Mitsubishi Outlander，曾經在台灣原廠法說會預告導入規劃，海外第4代大改款銷售3年至今，即將在10月迎來小改款更新，但可惜的是，台灣目前仍無確切的時程導入規劃！

▲台灣三菱曾預告導入的新一代Outlander，海外預計今年10月推小改款。（圖／翻攝自三菱）

▲國外即將推出小改款新Outlander，但台灣仍無確切的導入時間點。

台灣第4代三菱Outlander仍無進一步的導入時間，不免讓人懷疑是否MG HS成功熱銷，讓中華原廠打消引進新一代Outlander念頭。海外自2021年發表的第4代Outlander，帶來頗不錯的人氣銷量，如今銷售3年的第4代，預計在今年10月推出小改款。

▲台灣三菱曾預告導入的新一代Outlander，海外預計今年10月推小改款。（圖／翻攝自三菱）

▲新Outlander預計在車頭整容，換上全新的20吋鋁圈，並導入12.3吋新螢幕。

小改款新Outlander日本經銷商爆料指出，將針對外觀、內裝優化升級，導入新設計的水箱護罩、頭燈、20吋鋁圈，讓新Outlander視覺更有新鮮感，同時視覺感受將變得更為時尚、秀氣。

至於內裝上也有不少亮點，現行的9吋螢幕將換上更討喜加分的12.3吋新螢幕，同時結合12.3吋數位儀錶，讓新Outlander內艙表現跟上車壇流行，並針對用料細節調整，為新Outlander帶來有感的戰力提升。

►台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

►「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字：三菱小改款SUVMPV跨界Xpander CrossMitsubishi休旅車ASXCMCZin三菱

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

三菱傳加入Honda、Nissan陣營2024-07-29

TOYOTA、Lexus 10萬台召修換引擎2024-07-29

台灣「國產全新7人座MPV」曝光了2024-07-29

JLR「台北最大據點」進駐內湖　2024-07-29

Lexus「新V8油電超跑」接續LFA　2024-07-29

第4代「三菱Outlander」即將改款更新2024-07-29

MG「新電動休旅」搶攻印度2024-07-29

納智捷n7「有感OTA大更新」2024-07-29

50萬有找！Suzuki全新跨界休旅將登場2024-07-29

Nissan「新一代旗艦休旅」預告登場2024-07-29

熱門文章

50萬有找！Suzuki全新跨界休旅將登場2024-07-29

TOYOTA「空間最大皇冠休旅」日本將登場2024-07-29

納智捷n7「有感OTA大更新」2024-07-29

奇瑞「全新6人座休旅」開賣2024-07-27

老保時捷911跑車改裝變電動車2024-07-28

盤點新車雞肋功能駕駛一上車必關它2024-07-28

車廠推泡水車免費拖吊＆維修折扣2024-07-28

Hyundai性能電動鋼砲印尼國產化賣2024-07-28

台灣「國產全新7人座MPV」曝光了2024-07-29

保時捷第4代凱燕休旅車測試亮相2024-07-28

相關新聞

MG「新電動休旅」搶攻印度！15.6吋大螢幕、折合新台幣不用74萬

MG「新電動休旅」搶攻印度！15.6吋大螢幕、折合新台幣不用74萬

納智捷n7「有感OTA大更新」來了！手機遠端遙控、V2L露營車宿超實用

納智捷n7「有感OTA大更新」來了！手機遠端遙控、V2L露營車宿超實用

50萬有找！「Suzuki全新跨界休旅」鎖定TOYOTA Yaris Cross

50萬有找！「Suzuki全新跨界休旅」鎖定TOYOTA Yaris Cross

Nissan「新一代旗艦休旅」預告登場！有超大7人座豪華空間

Nissan「新一代旗艦休旅」預告登場！有超大7人座豪華空間

TOYOTA「空間最大皇冠休旅」日本將登場！雙油電不吃油可跑90公里

TOYOTA「空間最大皇冠休旅」日本將登場！雙油電不吃油可跑90公里

讀者迴響

熱門文章

50萬有找！「Suzuki全新跨界休旅」鎖定TOYOTA Yaris Cross

50萬有找！「Suzuki全新跨界休旅」鎖定TOYOTA Yaris Cross

TOYOTA「空間最大皇冠休旅」日本將登場！雙油電不吃油可跑90公里

TOYOTA「空間最大皇冠休旅」日本將登場！雙油電不吃油可跑90公里

納智捷n7「有感OTA大更新」來了！手機遠端遙控、V2L露營車宿超實用

納智捷n7「有感OTA大更新」來了！手機遠端遙控、V2L露營車宿超實用

奇瑞「全新6人座休旅」開賣！1.5升渦輪油電折合新台幣86萬

奇瑞「全新6人座休旅」開賣！1.5升渦輪油電折合新台幣86萬

老保時捷911跑車「裝特斯拉馬達變電動車」！車體不變隨時能改回

老保時捷911跑車「裝特斯拉馬達變電動車」！車體不變隨時能改回

盤點新車雞肋功能「駕駛一上車必關它」！自動停車想用卻不敢用

盤點新車雞肋功能「駕駛一上車必關它」！自動停車想用卻不敢用

車廠風災專案一次看「泡水車免費拖吊＆維修折扣」陪伴車主過難關

車廠風災專案一次看「泡水車免費拖吊＆維修折扣」陪伴車主過難關

Hyundai「高性能電動鋼砲」印尼國產化開賣！原廠：與國際版本相同

Hyundai「高性能電動鋼砲」印尼國產化開賣！原廠：與國際版本相同

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366