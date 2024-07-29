第4代「三菱Outlander」即將改款更新！台灣等了3年沒消息

▲台灣三菱曾預告導入的新一代Outlander，海外預計今年10月推小改款。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

自2021年發表的第4代三菱Mitsubishi Outlander，曾經在台灣原廠法說會預告導入規劃，海外第4代大改款銷售3年至今，即將在10月迎來小改款更新，但可惜的是，台灣目前仍無確切的時程導入規劃！

▲國外即將推出小改款新Outlander，但台灣仍無確切的導入時間點。

台灣第4代三菱Outlander仍無進一步的導入時間，不免讓人懷疑是否MG HS成功熱銷，讓中華原廠打消引進新一代Outlander念頭。海外自2021年發表的第4代Outlander，帶來頗不錯的人氣銷量，如今銷售3年的第4代，預計在今年10月推出小改款。

▲新Outlander預計在車頭整容，換上全新的20吋鋁圈，並導入12.3吋新螢幕。

小改款新Outlander日本經銷商爆料指出，將針對外觀、內裝優化升級，導入新設計的水箱護罩、頭燈、20吋鋁圈，讓新Outlander視覺更有新鮮感，同時視覺感受將變得更為時尚、秀氣。

至於內裝上也有不少亮點，現行的9吋螢幕將換上更討喜加分的12.3吋新螢幕，同時結合12.3吋數位儀錶，讓新Outlander內艙表現跟上車壇流行，並針對用料細節調整，為新Outlander帶來有感的戰力提升。