Nissan「新一代旗艦休旅」預告登場！有超大7人座豪華空間

▲Nissan預告新一代Patrol 8月發表。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

血緣與Infiniti QX80相近的Nissan Patrol，預告將在8月1日發表大改款，隨著新一代Nissan Patrol即將釋出，雙生車美規大改款Armada相信也會在今年現身，Nissan休旅家族新車一輛接一輛，為家族凝聚更多戰力！

▲Nissan還有4款新車準備登場，其中3款身分為旗艦休旅。

日前Nissan公布的戰略車款計劃中，前排的Nissan Kicks、Note Aura、Ariya Nismo、Infiniti QX80已接連登場，而後排尚未發表的新車身分也逐漸呼之欲出，其中3款預計就是新一代Patrol、Armada、Murano等旗艦休旅。

▲新一代Patrol將淘汰V8動力，改換3.5升V6引擎。

從剪影預告圖來看，新一代Patrol外型仍維持方正、粗獷的招牌特色，特別挑高的車頂設計，具備可拿容納3排7人座超大空間，atrol、Armada已經超過10年未進行換代大改款，此時最新的預告釋出，令不少海外車迷相當期待。

現行款Patrol尺碼5,175x1,995x1,940mm、軸距3,075mm，新一代車型將針對外型、內裝徹底換新，參考Infiniti QX80動力配置，新一代Patrol預計捨棄5.6升V8引擎，改採可輸出450匹最大馬力的3.5升V6引擎。