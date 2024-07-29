50萬有找！「Suzuki全新跨界休旅」鎖定TOYOTA Yaris Cross

▲日本Suzuki預告即將推出全新Fronx休旅，安排在今年秋季問世。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

Suzuki Fronx主打入門休旅市場，在首發印度市場賣得發燙，如今這款高人氣小休旅也即將導回日本母國，日本Suzuki公告最新消息，全新的Suzuki Fronx預計今年秋季上市，對手鎖定日規TOYOTA Yaris Cross與Nissan Kicks而來！

▲日規Suzuki Fronx尚未發表，就帶來不少人氣與聲量。

日前日本Suzuki原廠就釋出Fronx休旅預告，引起不少車迷關注，如今原廠確認導入時間，全新Suzuki Fronx安排在秋季上市，從外型來看，全新Fronx與印度規格差不多，長寬高為3,995x1,765x1,550mm、軸距達2,520mm，尺碼介於Vitara與Ignis之間。

▲Suzuki Fronx內裝配置不馬虎，採用雙色鋪陳，具有質感加分的皮質座椅。

雖歸類為小休旅，但Suzuki Fronx內裝細節規劃相當用心，採用雙色混搭的皮質座椅，並具有9吋多媒體螢幕、HUD抬頭顯示、360度環景等，整體來說配備相當豐富，不因入門小車而陽春。

動力配置上，印度Suzuki Fronx有1.2升自然進氣、1.0升渦輪版本，日規Fronx將以1.0升渦輪為主，印度市場Suzuki Fronx售價折合新台幣約28.4～49.3 萬元左右，日規1.0升渦輪有望開出折合新台幣50萬有找的售價，來搶攻競爭激烈的入門休旅戰場。