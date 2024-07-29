納智捷n7「有感OTA大更新」來了！手機遠端遙控、V2L露營車宿超實用

▲納智捷n7再釋出有感更新福利，OTA線上更新還不用回廠。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

國產納智捷n7電動車，於7月29日釋出有感OTA更新福利，總共多達6項全新的功能，透過OTA更新後，讓n7隨時能與手機APP連動並遠端遙控，加上陸續發放的V2L車外供電設備，讓納智捷n7不僅變得更聰明，出外露營車宿也更實用、更「速西」！

▲OTA主要新增與手機APP連動，可遠端控制車輛。

比MG4多了OTA遠端更新，讓納智捷n7隨時保有新鮮感，且還能不必回廠就能解決一些疑難雜症，此波最新的OTA服務，11點釋出更新通知，下午3點批次推播訊號，共有6大項功能如下。

1.升級支援 LuxClub 車聯網遠端遙控功能(LuxClub APP 需同步更新至最新版本)

2.升級V2V車對車充電功能

3.空調系統運作邏輯優化

4. Smart Access 近車解鎖、離車上鎖機制客戶體驗優化

5.新增離車上鎖提示音效功能

6. 電池電量/剩餘里程顯示邏輯優化

▲手機遠端上鎖、解鎖，加上隨時掌握電量、充電狀況相當有感。

《ETtoday車雲》也趁機體驗此次有感更新，透過專屬的原廠APP，手機能隨時解鎖、上鎖車輛，在炎熱的夏季下，也能透過手機提早開啟車內空調，先為車輛降溫，大大提高舒適度。

實際體驗下，手機透過APP解鎖、上鎖，反應相當迅速、即時，已近乎沒任何延遲時間，而Smart Access 近車解鎖、離車上鎖優化亦是相當有感，無需親自掏出鑰匙，車輛對於狀況判斷變得更聰慧，迅速執行近車解鎖、離車上鎖。

另外隨時掌握電量數據也是相當實用功能，若家中並無裝設充電樁時，車輛在遠處進行充電，能透過手機隨時檢閱充電狀況、電量檢視，讓車主更好安排時間、旅程規劃。

▲V2L可提供家電外部供電，加上寬敞的行李廂空間，實現豐富且多元車宿露營樂趣。

新一波更新也升級V2V車對車充電功能，讓n7可針對沒電車輛進行即時救援，而近來相信也有不少車主收到V2L實用的外部供電設備，利用V2L功能，n7能與一般家電作更多互動，供電功率約落在1,760W左右，實現更有樂趣的車宿露營。

▲透過V2L設備開啟露營模式，可為車輛設定保存電量，避免家電過度耗損，導致車輛沒電。

提到車宿露營，n7具備同級最大的空間自然值得稱讚，滿載5人，後座未打平的狀況下，n7寬敞的行李廂可輕鬆納入一套的折疊桌椅，與寢具睡床，後座全打平狀況下，鋪上睡床，加上V2L外部供電、手機APP遠端操作，納智捷n7不僅很潮、很聰明，更在露營車宿玩出新花樣！

▲遠端OTA於7月29日釋出，耗時約90分鐘。

納智捷為n7推出全新 OTA 智動更新項目，其中最重要的便是車主們引頸期盼「LuxClub 車聯網手機遠端遙控」，LuxClub 車聯網手機遠端遙控包含四大功能：幫助您快速在停車場找到愛車的「一鍵尋車」、更自由的掌握充電時間規劃的「即時電量」、不用帶鑰匙也能進出車室的「手機解鎖」，以及炎炎夏日最方便的「空調預冷」。只要依序完成2次 OTA 更新包的安裝，並搭配最新版本的 LuxClub APP，即可啟用服務，更新預計耗時90分鐘。