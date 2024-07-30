藍寶堅尼「新V8油電超跑」8／16登場！接替小牛綜效馬力破900匹

▲藍寶堅尼「新油電超跑」Temerario將在8／16亮相，接替小牛Huracan，圖為間諜照。（圖／翻攝自Carscoops）



記者林鼎智／綜合報導

藍寶堅尼（Lamborghini）預告將在8／16推出接續「小牛」Huracan的新超跑，新車很可能命名為Temerario，將採4.0升V8雙渦輪引擎結合3具電動馬達的高性能油電系統，具有綜效900匹馬力以上的表現。

藍寶堅尼現行款小牛Huracan已完售，並預計在今年12月正式停產，而接替的Temerario也將於8／16加州亮相，原廠表示Temerario將象徵藍寶堅尼完成電動化的目標。

▲現行款小牛Huracan已完售，原廠也預計在12月正式停產，圖為Huracan Super Trofeo EVO2。（圖／翻攝自Lamborghini）



據了解，新Temerario採全新4.0升V8雙渦輪動力（800匹／74.4公斤米扭力），結合3具電動馬達、8速雙離合變速箱，將具有綜效馬力超過900匹以上的表現。

這款新車先前也被捕捉到測試照，具有前衛的保桿造型、細長頭燈與6邊型日行燈，並具有大開口進氣壩、中置尾管；座艙則有望看齊Revuelto，具有12.3吋數位儀表、8.4吋中控螢幕與9.1吋副駕資訊螢幕。

另外，藍寶堅尼也公布今年1-6個月銷售成績，上半年全球共賣出5,558輛、較去年同期成長4.1%，獲利1.62億歐元（折合新台幣約57.6億）。

▲藍寶堅尼新Temerario具有6邊型日行燈、中置尾管，外型也十分侵略，圖為間諜照。（圖／翻攝自Carscoops）