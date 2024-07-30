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三菱「經典Pajero休旅」有望復活回歸！比Outlander更霸氣對決TOYOTA

▲作為三菱精神指標Pajero休旅，傳出復活有望再戰江湖。（預想圖／翻攝自《Enoch Gonzales》）

▲作為三菱精神指標Pajero休旅，傳出復活有望再戰江湖。（預想圖／翻攝自《Enoch Gonzales》）

▲作為三菱精神指標Pajero休旅，傳出復活有望再戰江湖。（預想圖／翻攝自《Enoch Gonzales》）

記者徐煜展／綜合報導

三菱Mitsubishi家族除了有經典的Lancer EVO，在休旅級距精神指標非Pajero莫屬，這兩者都是三菱車迷敲碗復活回歸車款，近來更有逼真的新三菱Pajero休旅預想圖釋出，搶先讓車迷聞香一番。

▲作為三菱精神指標Pajero休旅，傳出復活有望再戰江湖。（預想圖／翻攝自《Enoch Gonzales》）

▲作為三菱精神指標Pajero休旅，傳出復活有望再戰江湖。（預想圖／翻攝自《Enoch Gonzales》）

▲三菱Pajero過去是家族越野休旅神主牌，無奈於2021年停產。

越野休旅熱潮興起，小至Suzuki Jimny，大至TOYOTA Land Cruiser，都是現今全球熱門車款，而經典的三菱Pajero同樣讓人相當懷念，作為過去征戰無數越野賽事的三菱Pajero，未來有望復出，對手將針對TOYOTA Land Cruiser而來！

三菱Pajero日本於2021年謝幕，結束39年悠久銷售歷史，作為全新車款回歸，新Pajero較有可能採用Nissan、三菱、雷諾合作的CMF平台打造，該平台已應用在Outlander、X-Trail上，並能與PHEV等電氣化結合。

預想圖的新三菱Pajero把家族Dynamic Shield創新設計，結合類似新Outlander特色的新式頭尾燈等，營造相當霸氣的視覺感，加上隱藏式車門把手，與懸浮式車頂設計，整體造型動感又年輕。

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