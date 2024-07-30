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「LEXUS全新概念車」明年將量產！命名HZ鎖定對手特斯拉Model S

▲LLEXUS日前曾曝光的HZ註冊訊息，被認為是LF-ZC後繼量產車。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS日前曾曝光的HZ註冊訊息，被認為是LF-ZC後繼量產車。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

今年北京車展亮相的全新LEXUS LF-ZC跨界電動車轎跑，超帥的顏值、未來科幻風引起不少車迷關注，而近來日本有消息指出，LF-ZC未來將產將以HZ來命名，對手劍指特斯拉Model S而來！

▲LLEXUS日前曾曝光的HZ註冊訊息，被認為是LF-ZC後繼量產車。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS IS久未改款，HZ的出現也被認為是IS後繼接棒車款。

LEXUS日前曝光的HZ300e、HZ450e、HZ550e三款全新車型，很明顯正在籌備1款全新電動車，HZ前身被認為是LF-ZC電動跨界轎跑，有著強烈的跑格氣息，並演繹LEXUS電動車家族未來走向，且LEXUS HZ量產後可能將取代久未改款的IS車系。

▲LLEXUS日前曾曝光的HZ註冊訊息，被認為是LF-ZC後繼量產車。（圖／翻攝自LEXUS）

▲HZ有望出現高性能版，與特斯拉拉Model S Plaid對決。（預想圖／翻攝自《Spyder7》）

LEXUS HZ車身尺碼預測在4,750x1,880x1,390mm、軸距2,890mm，參考RZ300e、RZ450e動力配置，HZ300e、HZ450e可能採用單馬達與雙馬達配置，至於高規的HZ550e有望升級到3馬達，歸類為性能款的HZ550e，對手可能就是特斯拉Model S Plaid。

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