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「小米全新SU7」現身巴黎讓外國人看呆了！創辦人雷軍：成為全球第5

▲小米SU7現身法國巴黎街頭，引起不少歐洲外國人圍觀。（圖／翻攝自小米）

▲小米SU7現身法國巴黎街頭，引起不少歐洲外國人圍觀。（圖／翻攝自小米）

記者徐煜展／綜合報導

適逢全球盛事法國巴黎奧運，小米SU7當然沒放過大肆宣傳的好機會，近日特別在法國巴黎街頭開設概念展店，小米創辦人雷軍更在社群表示，小米SU7高調現身巴黎，已經引起不少歐洲人關注，會在適當的時間點進軍海外市場，目標成為全球汽車品牌前5名！

▲小米SU7現身法國巴黎街頭，引起不少歐洲外國人圍觀。（圖／翻攝自小米）

▲小米SU7現身法國巴黎街頭，引起不少歐洲外國人圍觀。（圖／翻攝自小米）

▲創辦人雷軍表態，要在2030年前進軍歐洲市場。

全新小米SU7現身巴黎成功引起話題，歐洲外國人更對這款致敬保時捷Taycan的小米SU7嘖嘖稱奇，大陸不少網友更在社群表示，「SU7已經名聲在外」、「歐洲人被超帥SU7吸引了」等有趣發言。

位於法國巴黎小米概念展店，是主題「人車家全生態」一部分，除了有小米SU7供近距離觀賞外，還販售一些傳遞大陸文化的紀念品，此時，小米SU7高調現身法國，是否為進軍海外市場開始籌備，小米官方對外回應，短期內還沒有在海外販售SU7計劃，會選擇在適當的時機點切入，不過創辦人雷軍另外則有透露，會爭取在2030年於歐洲販售小米汽車。

▲小米SU7現身法國巴黎街頭，引起不少歐洲外國人圍觀。（圖／翻攝自小米）

▲小米SU7年度銷售10萬輛目標，有望提前在11月達成。

雷軍日前已在微博發文公開喜訊，小米SU7於大陸販售3個月，目前交車已突破3萬多輛，7月交車掛牌也預計突破1萬輛，11月預計就能達成年度交車10萬輛的目標。

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