日本「Mazda最貴、旗艦7人座休旅」預告8月發表！全新CX-80取代CX-8

▲日本預計8月發表全新CX-80休旅，重新演繹品牌旗艦車系。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

日本的Mazda CX-8後繼接班人來了！全新CX-80預計8月於日本發表，由於CX-90並未導入日本，全新的CX-80將作為日本Mazda最貴、旗艦車款，將以舒適、豪華車室再戰大型休旅市場！

▲CX-80車長略小於CX-90，不過軸距都是3,119mm水準。

Mazda CX-80最早於今年4月初現身，戰場放在歐洲、日本，雖與台灣的CX-90同樣都是屬於3排7人座作品，CX-80尺碼略小於CX-90，更像是放大版的CX-60，CX-80車身尺碼為4,994x1,890x1,709mm，CX-90車長則是5,110mm，而兩者軸距都是3,119mm。

▲日本CX-80預計還有更豪華的6人座配置。

CX-80除了有基本的3排7人座外，另還有更舒適豪華的6人座設定，6人座車型後排採用獨立座椅，讓乘客享受到不凡的豪華尊榮感，在車艙設計上，與CX-60、CX-90大同小異，均是目前Mazda旗下最新的12.3吋儀錶搭配12.3吋螢幕。

日本動力規格尚未出爐，在歐洲市場上，提供3.3升6缸柴油引擎，搭配48V輕油電，能繳出254匹馬力，而2.5升PHEV插電式油電沒缺席，採17.8kWh電池組，綜效馬力323匹，平均油耗達62.5km/L，具備60km純電續航力。