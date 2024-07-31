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HONDA大改款「入門7人座MPV」日本訂單爆量！台灣本田評估導入

▲日本新一代HONDA Freed上市在即，公布車型與售價。（圖／翻攝自HONDA）

▲新一代HONDA Freed銷量捷報，1個月就接了近4萬張訂單。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

新一代HONDA Freed成為今年日本討論度高車款，自6月28日正式開賣後，如今日本已累積突破3.8萬訂單，這驚人的成績，已超過當初日本原廠訂下的月銷量近6倍之多！

▲日本新一代HONDA Freed上市在即，公布車型與售價。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA Freed提供汽油、油電雙動力，油電佔了訂單比例8成之多。

新一代HONDA Freed當初日本訂下月販售目標6,500輛，短短1個月時間，就累積3.8萬張訂單，讓HONDA Freed人氣持續高漲，新一代HONDA Freed提供1.5升汽油與1.5升e:HEV油電，訂單比例超過8成油電準車主。

▲本田Freed售後配件 。（圖／翻攝自Honda）

▲本田Freed售後配件 。（圖／翻攝自Honda）

▲本田Freed售後配件 。（圖／翻攝自Honda）

▲新一代HONDA Freed廣受好評，外型、空間、省油油電深受日本消費者青睞。

新一代HONDA Freed不僅外型討喜，空間規劃優秀，並具備多元的3排7人座空間規劃，而日本原廠也作了市調調查，日本消費者對於新導入的e:HEV油電接受度頗高，新油電不僅帶來輕快的駕馭感，同時也相當省油，相當符合日本消費者胃口。

目前仍是日本專屬的新一代HONDA Freed，台灣本田日前透露，未來有評估導入7人座車款，而新一代HONDA Freed是否有望登台，台灣本田表示正積極評估是否爭取HONDA Freed來台可能性。

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