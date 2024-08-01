ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Mazda「旗艦7人座CX-90休旅」新年式開賣！折合新台幣124萬

▲北美新年式CX-90休旅登場，釋出外型、內裝升級新車型。（圖／翻攝自Mazda）

▲北美新年式CX-90休旅登場，釋出外型、內裝升級新車型。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

全球最早開賣的北美Mazda CX-90旗艦7人座休旅，近來釋出新新年式，雖然外觀、內裝大致維持不變，不過新增更有賣點的Premium Sport新車型，透過配備升級方式，帶來更好的賣相！

▲北美新年式CX-90休旅登場，釋出外型、內裝升級新車型。（圖／翻攝自Mazda）

▲北美新年式CX-90休旅登場，釋出外型、內裝升級新車型。（圖／翻攝自Mazda）

▲北美CX-90推出新Premium Sport車型，外觀加入不少黑化套件加持。

台灣今年5月上市的Mazda CX-90休旅，售價179～211萬，近來北美釋出的最新年式，美金開價37,845～56,450元，折合新台幣124～185萬。亮點的Premium Sport新車型，外觀增加搶眼的黑化套件，於車頂行李架、水箱護罩、車身飾條等妝點，配上專屬的21吋黑化鋁圈，讓Mazda CX-90視覺更有看點。

▲北美新年式CX-90休旅登場，釋出外型、內裝升級新車型。（圖／翻攝自Mazda）

▲新Premium Sport配有加分的全景天窗。

內裝設計鋪陳不變，熟悉的12.3吋螢幕搭配12.3吋數位儀錶，並具備完整的L2輔助駕駛科技，其他舒適配備，例如加熱通風電動調整座椅、12支Bose音響喇叭、無線手機充電等應有盡有，新增Premium Sport車型還配有加分的電動全景天窗。

北美CX-90動力依舊，提供3.3升6缸汽油渦輪，結合8速手自排變速箱與AWD四驅，繳出284匹馬力；另還有省油的2.5升PHEV插電式油電系統，採17.8kWh電池容量，具備42km純電續航力與327匹綜效馬力。

►台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

►「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字：MazdaCX-60CX-70CX-90CX-9SUV休旅7人座六缸引擎後驅CX-80CX-30

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

BMW「M5旅行車」確認8／15亮相2024-08-01

台灣Skoda首款電動休旅Enyaq開賣2024-08-01

Pagani「新V12敞篷超跑」亮相2024-08-01

「大改款TOYOTA Corolla」動力流出2024-08-01

Mazda「7人座CX-90休旅」新年式開賣2024-08-01

台灣瑪莎拉蒂電動跑旅限時加配備2024-08-01

Lexus陸地頭等艙LM 350h印度交車2024-08-01

79.8萬起凱旋復古重機8月陸續交車2024-08-01

特斯拉大規模召修185萬輛2024-08-01

德知名汽車座椅商Recaro申請破產2024-08-01

熱門文章

國產車自製率規定和泰＆六和支持2024-07-31

79.8萬起凱旋復古重機8月陸續交車2024-08-01

50萬有找！Suzuki全新跨界休旅將登場2024-07-29

Lexus陸地頭等艙LM 350h印度交車2024-08-01

德知名汽車座椅商Recaro申請破產2024-08-01

「LEXUS ES新房車入門款」開賣！2024-07-31

Mazda「7人座CX-90休旅」新年式開賣2024-08-01

「MG全新跨界休旅」預計8月底發表2024-07-30

特斯拉大規模召修185萬輛2024-08-01

「大改款TOYOTA Corolla」動力流出2024-08-01

相關新聞

台灣瑪莎拉蒂限時加配備！「Grecale電動跑旅」升級Sonus頂級音響

台灣瑪莎拉蒂限時加配備！「Grecale電動跑旅」升級Sonus頂級音響

台灣「奇瑞2款全新休旅」今年登台無望！不排除爭取國產化打價格戰

台灣「奇瑞2款全新休旅」今年登台無望！不排除爭取國產化打價格戰

「LEXUS ES新房車入門款」開賣！折合新台幣135萬　大改款預計明年見

「LEXUS ES新房車入門款」開賣！折合新台幣135萬　大改款預計明年見

經濟部8月拍板最新「國產車零件自製率」！MG、上汽大通恐受影響？

經濟部8月拍板最新「國產車零件自製率」！MG、上汽大通恐受影響？

「MG全新跨界休旅」預計8月底發表！空間將比ZS、MG4討喜

「MG全新跨界休旅」預計8月底發表！空間將比ZS、MG4討喜

讀者迴響

熱門文章

國產車自製率新制上路「和泰＆六和都支持」！中華車旗下MG受衝擊

國產車自製率新制上路「和泰＆六和都支持」！中華車旗下MG受衝擊

79.8萬起！凱旋「Scrambler 1200X復古重機」預計8月陸續交車

79.8萬起！凱旋「Scrambler 1200X復古重機」預計8月陸續交車

50萬有找！「Suzuki全新跨界休旅」鎖定TOYOTA Yaris Cross

50萬有找！「Suzuki全新跨界休旅」鎖定TOYOTA Yaris Cross

Lexus陸地頭等艙「LM 350h印度開始交車」售價約新台幣785萬起

Lexus陸地頭等艙「LM 350h印度開始交車」售價約新台幣785萬起

德國知名汽車座椅製造商「Recaro申請破產」台灣總代理：不受影響

德國知名汽車座椅製造商「Recaro申請破產」台灣總代理：不受影響

「LEXUS ES新房車入門款」開賣！折合新台幣135萬　大改款預計明年見

「LEXUS ES新房車入門款」開賣！折合新台幣135萬　大改款預計明年見

Mazda「旗艦7人座CX-90休旅」新年式開賣！折合新台幣124萬

Mazda「旗艦7人座CX-90休旅」新年式開賣！折合新台幣124萬

「MG全新跨界休旅」預計8月底發表！空間將比ZS、MG4討喜

「MG全新跨界休旅」預計8月底發表！空間將比ZS、MG4討喜

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366