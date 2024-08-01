Mazda「旗艦7人座CX-90休旅」新年式開賣！折合新台幣124萬

▲北美新年式CX-90休旅登場，釋出外型、內裝升級新車型。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

全球最早開賣的北美Mazda CX-90旗艦7人座休旅，近來釋出新新年式，雖然外觀、內裝大致維持不變，不過新增更有賣點的Premium Sport新車型，透過配備升級方式，帶來更好的賣相！

▲北美CX-90推出新Premium Sport車型，外觀加入不少黑化套件加持。

台灣今年5月上市的Mazda CX-90休旅，售價179～211萬，近來北美釋出的最新年式，美金開價37,845～56,450元，折合新台幣124～185萬。亮點的Premium Sport新車型，外觀增加搶眼的黑化套件，於車頂行李架、水箱護罩、車身飾條等妝點，配上專屬的21吋黑化鋁圈，讓Mazda CX-90視覺更有看點。

▲新Premium Sport配有加分的全景天窗。

內裝設計鋪陳不變，熟悉的12.3吋螢幕搭配12.3吋數位儀錶，並具備完整的L2輔助駕駛科技，其他舒適配備，例如加熱通風電動調整座椅、12支Bose音響喇叭、無線手機充電等應有盡有，新增Premium Sport車型還配有加分的電動全景天窗。

北美CX-90動力依舊，提供3.3升6缸汽油渦輪，結合8速手自排變速箱與AWD四驅，繳出284匹馬力；另還有省油的2.5升PHEV插電式油電系統，採17.8kWh電池容量，具備42km純電續航力與327匹綜效馬力。