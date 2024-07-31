台灣「奇瑞2款全新休旅」今年登台無望！不排除爭取國產化打價格戰

▲奇瑞原計劃今年導入2款全新休旅，恐延至明年才有消息。（圖／翻攝自奇瑞）

記者徐煜展／綜合報導

台灣經濟部8月1日拍板實施最新「在地化供應鏈合作價值比率要求」，將衝擊不少大陸品牌在台銷售車款，MG、大通首當其衝，至於今年預計登台的奇瑞品牌，是否將受到影響，《ETtoday車雲》與原廠官方取得最新回應！

▲奇瑞表示原計劃導入2款休旅，由馬來西亞或印尼進口導入，尚未取得認證，必須延至明年。

對於經濟部針對大陸汽車實施的最新零件自製率，奇瑞原廠表示，對於台灣新制初期影響不大，當初規劃的奇瑞旗下兩個副牌Omoda C5、Jaecoo J7兩款休旅，是由馬來西亞或印尼進口導入，因還在與台灣代理洽談階段，進口導入認證也要6個月時間，因此原訂今年登台計劃，必須延至明年才會有進一步消息。

▲MG、大通聲量引起不少大陸品牌關注，奇瑞表示將積極評估在地國產化可能。

除了2款新車動向，奇瑞另表示，Omoda C5、Jaecoo J7首波會以進口方式導入試試市場水溫，甚至Omoda E5入門電動車也有望登台，奇瑞官方表示正在積極爭取在地化國產可能，透過台灣在地生產、組裝方式，將能帶來更具競爭力的價格優勢，不過可惜的是，目前奇瑞仍對台灣代理商保密到家、三緘其口。