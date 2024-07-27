奇瑞「全新6人座休旅」開賣！1.5升渦輪油電折合新台幣86萬

▲奇瑞開賣全新風雲T10大型休旅，提供3排6人座空間。（圖／翻攝自奇瑞）

記者徐煜展／綜合報導

近來大陸奇瑞推出全新的大型休旅，該車命名為風雲T10，可視為風雲T9的高規升級版，提供5人、3排6人座兩種規劃，採用家族新的1.5升渦輪插電式油電系統，滿油滿電可跑出1,400km長續航！

▲風雲T10基本提供5人座、6人座兩種車型。

奇瑞風雲T10屬於相當霸氣的大型休旅，造型雖然與風雲T9有點類似，但尺碼、空間來得更出色，相較風雲T9的4.79米車長、2.77米軸距，風雲T10總共來到4,850x1,930x1,712mm、軸距2,820mm，透過尺碼優勢，風雲T10更利於3排6人座空間規劃。

▲風雲T10空間相當豪華舒適，6人座車型第2排採用獨立座椅。

在大陸最新上市的風雲T10提供3款車型，人民幣開價18.99～22.99萬，折合新台幣86～104萬。車內配置相當豪氣、奢華，由12.3吋儀錶連結12.3吋中控構成超大的數位座艙，且位置刻意往中間集中，讓前方駕駛、副駕閱讀起來更為方便。

配備上也是給好給滿，基本無線手機充電、恆溫空調、電動調整皮質座椅、全景天窗、10具安全氣囊、540度環景攝影、電動尾門等都一應俱全，也具備符合L2等級的輔助駕駛科技。

▲動力以1.5升渦輪，結合插電式PHEV油電。

動力搭載1.5升渦輪，結合插電式PHEV油電系統，引擎提供156匹馬力，加上電動馬達綜效馬力來到381匹，頂規雙馬達四驅車型甚至繳出619匹綜效馬力，單馬達CLTC純電續航力210km、雙馬達為200km，滿油滿電狀態下，風雲T10具備不俗的1,400km長續航表現。