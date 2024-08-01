ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Lexus陸地頭等艙「LM 350h印度開始交車」售價約新台幣785萬起

圖文／7Car 小七車觀點

Lexus 宣布旗下豪華商務車 LM 350h 正式於印度市場交車，當地建議售價為 2 千萬盧比起 (約合新台幣 785 萬元)。

▲Lexus LM 350h 於印度開始交車。

第二代 Lexus LM 首度於 2023 年亮相，外觀上結合「高貴大器 Dignified」、「Elegancy 優雅舒適」的設計概念，承襲品牌新世代家族語彙，車頭碩大水箱護罩改採「Spindle Body」的形狀，搭配兩側全新 LED 三眼式頭燈 (AHS)；側面可看出其 D 柱採用懸浮式的設計，並以粗壯的鍍鉻飾條貫穿，足踏 19 吋鋁圈 (225/55R19)；車尾採用凹字形貫穿式 LED 尾燈，視覺感相當強烈。車身尺碼長寬高分別為 5,130x1,890x1,940 (mm)，軸距為 3,000mm。

內裝方面，同樣以日式豪華貫穿，融入了 Tazuna Cockpit 概念，營造出駕駛導向的車室環境，共有 64 種氛圍燈顏色可供選擇。採用數位式儀表搭配 14 吋中央多媒體介面，排檔桿為線傳式操作。後方擁有舒適的 Ottoman 座椅；而除了三排 6 座和 7 座配置外，4 座車型最大的特色在於提供隔板將前後座椅隔開，設有 48 吋螢幕，可用於多種用途，包括在線會議和娛樂，冰箱和儲物空間則位於下方。

動力部分，LM350h 採用 2.5L 油電複合動力系統，配備 6 速自排變速箱，最大綜效輸出為 250hp/24.4kg-m。LM500h 具備 Direct 4 AWD電子式四輪傳動系統，可依路況精密地獨立調節前、後軸的驅動力、牽引力及行駛狀態，提供穩定、舒適的乘坐體驗，最大綜效輸出更提升至 371hp/46.9kg-m。

國內部分，Lexus LM 自 2020 年導入臺灣市場以來，提供旗艦移動新體驗，亦獨霸豪華 MPV 級距，去年更是領先全球市場首波引進，至今仍是市場上的夯車之一。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字：LexusLM350hMPV廂型車商務黑頭車售價規格印度汽車新車4人座和泰

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣

重機展／光陽「全新跨界越野黃牌大羊」首次亮相　最快2025年Q1開賣

重機展／杜卡迪「最強單缸滑胎車」抵台　絕美外型開價79.8萬起

重機展／杜卡迪「最強單缸滑胎車」抵台　絕美外型開價79.8萬起

重機展／Honda「電子離合器車款」首度展出　650車系預告8月交付

重機展／Honda「電子離合器車款」首度展出　650車系預告8月交付

重機展／歷年規模最大「22車廠南港2館集結」連3天抽新車

重機展／歷年規模最大「22車廠南港2館集結」連3天抽新車

29.9萬起！Aprilia「雙缸黃牌輕跑重機RS 457」登台　亞太市場首發

29.9萬起！Aprilia「雙缸黃牌輕跑重機RS 457」登台　亞太市場首發

964萬起！保時捷「Panamera GTS」台灣開放訂購　馬力上看500匹

964萬起！保時捷「Panamera GTS」台灣開放訂購　馬力上看500匹

最新文章

Lexus陸地頭等艙LM 350h印度交車2024-08-01

79.8萬起凱旋復古重機8月陸續交車2024-08-01

特斯拉大規模召修185萬輛2024-08-01

德知名汽車座椅商Recaro申請破產2024-08-01

國產車自製率規定和泰＆六和支持2024-07-31

勞斯萊斯「旗艦車王」登台2024-07-31

台灣「奇瑞2款全新休旅」今年登台無望2024-07-31

Volvo「全新入門電動休旅」登台有譜2024-07-31

「LEXUS ES新房車入門款」開賣！2024-07-31

HONDA大改款「7人座MPV」日本訂單爆量2024-07-31

熱門文章

國產車自製率規定和泰＆六和支持2024-07-31

德知名汽車座椅商Recaro申請破產2024-08-01

50萬有找！Suzuki全新跨界休旅將登場2024-07-29

79.8萬起凱旋復古重機8月陸續交車2024-08-01

Lexus陸地頭等艙LM 350h印度交車2024-08-01

特斯拉大規模召修185萬輛2024-08-01

勞斯萊斯「旗艦車王」登台2024-07-31

「MG全新跨界休旅」預計8月底發表2024-07-30

「LEXUS ES新房車入門款」開賣！2024-07-31

本田推出凱蒂貓、唐老鴨聯名機車2024-07-30

相關新聞

79.8萬起！凱旋「Scrambler 1200X復古重機」預計8月陸續交車

79.8萬起！凱旋「Scrambler 1200X復古重機」預計8月陸續交車

德國知名汽車座椅製造商「Recaro申請破產」台灣總代理：不受影響

德國知名汽車座椅製造商「Recaro申請破產」台灣總代理：不受影響

75歲騎士停紅燈挨撞！人車倒地說不出話　汽車駕駛喊：A柱釀禍

75歲騎士停紅燈挨撞！人車倒地說不出話　汽車駕駛喊：A柱釀禍

國產車自製率新制上路「和泰＆六和都支持」！中華車旗下MG受衝擊

國產車自製率新制上路「和泰＆六和都支持」！中華車旗下MG受衝擊

4123萬起！勞斯萊斯「旗艦車王」登台　星光頭燈、發光格柵超奢華

4123萬起！勞斯萊斯「旗艦車王」登台　星光頭燈、發光格柵超奢華

讀者迴響

熱門文章

國產車自製率新制上路「和泰＆六和都支持」！中華車旗下MG受衝擊

國產車自製率新制上路「和泰＆六和都支持」！中華車旗下MG受衝擊

德國知名汽車座椅製造商「Recaro申請破產」台灣總代理：不受影響

德國知名汽車座椅製造商「Recaro申請破產」台灣總代理：不受影響

50萬有找！「Suzuki全新跨界休旅」鎖定TOYOTA Yaris Cross

50萬有找！「Suzuki全新跨界休旅」鎖定TOYOTA Yaris Cross

79.8萬起！凱旋「Scrambler 1200X復古重機」預計8月陸續交車

79.8萬起！凱旋「Scrambler 1200X復古重機」預計8月陸續交車

Lexus陸地頭等艙「LM 350h印度開始交車」售價約新台幣785萬起

Lexus陸地頭等艙「LM 350h印度開始交車」售價約新台幣785萬起

特斯拉大規模召修185萬輛！前行李廂蓋軟體瑕疵、Model S3XY都在內

特斯拉大規模召修185萬輛！前行李廂蓋軟體瑕疵、Model S3XY都在內

4123萬起！勞斯萊斯「旗艦車王」登台　星光頭燈、發光格柵超奢華

4123萬起！勞斯萊斯「旗艦車王」登台　星光頭燈、發光格柵超奢華

「MG全新跨界休旅」預計8月底發表！空間將比ZS、MG4討喜

「MG全新跨界休旅」預計8月底發表！空間將比ZS、MG4討喜

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366