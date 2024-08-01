Lexus陸地頭等艙「LM 350h印度開始交車」售價約新台幣785萬起

圖文／7Car 小七車觀點

Lexus 宣布旗下豪華商務車 LM 350h 正式於印度市場交車，當地建議售價為 2 千萬盧比起 (約合新台幣 785 萬元)。

▲Lexus LM 350h 於印度開始交車。

第二代 Lexus LM 首度於 2023 年亮相，外觀上結合「高貴大器 Dignified」、「Elegancy 優雅舒適」的設計概念，承襲品牌新世代家族語彙，車頭碩大水箱護罩改採「Spindle Body」的形狀，搭配兩側全新 LED 三眼式頭燈 (AHS)；側面可看出其 D 柱採用懸浮式的設計，並以粗壯的鍍鉻飾條貫穿，足踏 19 吋鋁圈 (225/55R19)；車尾採用凹字形貫穿式 LED 尾燈，視覺感相當強烈。車身尺碼長寬高分別為 5,130x1,890x1,940 (mm)，軸距為 3,000mm。

內裝方面，同樣以日式豪華貫穿，融入了 Tazuna Cockpit 概念，營造出駕駛導向的車室環境，共有 64 種氛圍燈顏色可供選擇。採用數位式儀表搭配 14 吋中央多媒體介面，排檔桿為線傳式操作。後方擁有舒適的 Ottoman 座椅；而除了三排 6 座和 7 座配置外，4 座車型最大的特色在於提供隔板將前後座椅隔開，設有 48 吋螢幕，可用於多種用途，包括在線會議和娛樂，冰箱和儲物空間則位於下方。

動力部分，LM350h 採用 2.5L 油電複合動力系統，配備 6 速自排變速箱，最大綜效輸出為 250hp/24.4kg-m。LM500h 具備 Direct 4 AWD電子式四輪傳動系統，可依路況精密地獨立調節前、後軸的驅動力、牽引力及行駛狀態，提供穩定、舒適的乘坐體驗，最大綜效輸出更提升至 371hp/46.9kg-m。

國內部分，Lexus LM 自 2020 年導入臺灣市場以來，提供旗艦移動新體驗，亦獨霸豪華 MPV 級距，去年更是領先全球市場首波引進，至今仍是市場上的夯車之一。