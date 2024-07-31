4123萬起！勞斯萊斯「旗艦車王」登台　星光頭燈、發光格柵超奢華

▲勞斯萊斯第8代小改款Phantom登台，共有標準軸、長軸版本，皆採美元計價、包括台灣專屬套件，售價自4,123萬起。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

勞斯萊斯（Rolls-Royce）總代理盛惟汽車今（31）日發表全新第8代Phantom Series II小改款車型，這款勞斯萊斯「旗艦車王」在客戶需求下傳承經典，僅在設計進行小幅修改。Phantom Series II採美元計價、皆包括台灣套件，標準軸空車價為1,258,000美元，折合新台幣約4,123萬起，長軸版則是1,428,000美元，約新台幣4,680萬元。

勞斯萊斯Phantom Series II小改款空車價

標準軸（含台灣套件）：1,258,000美元起、折合新台幣約4,123萬起

長軸（含台灣套件）：1,428,000美元、約新台幣4,680萬元起

Phantom台灣專屬套件：午夜深藍、短腰線、22吋拋光鋁圈、電調後座休息腳踏凳、內裝客製化（深藍、喀什米爾羊絨灰、粉鋼藍、行李廂同內裝飾板）、頭枕刺繡、喀什米爾羊絨灰縫線、星光頂篷、後座雙色私密隔簾。

▲現場展示的是長軸車型，該車選配近450萬元，全車突破新台幣5,000萬。

現行第8代Phantom於2017年上市，在客戶不希望對此經典車型進行重大調整下，此次小改款僅在外觀進行基礎潤色、修飾調整，小改款Phantom增添全新星光頭燈，與內裝星光頂篷相呼應，並首次以LED光源點亮神廟式格柵，加上歡慶女神像、雙R車標，展現品牌旗艦車王風範。

▲小改款Phantom增添星光雷射頭燈，與車內的星光頂篷相呼應，並且維持神廟式格柵，並以LED光源點亮。



新Phantom Series II也採全新設計的輪圈樣式，可選全拋光／部分拋光的不鏽鋼三角輪框，另外還可選配古典優雅的圓盤輪框，復刻1920年代勞斯萊斯的浪漫風情。此次Phantom也提供標準軸、長軸版本，標準軸多受喜愛自駕的買家青睞，而長軸則提供後座買家絕佳奢華的乘坐體驗。

▲此次小改款變化不大，提供新款輪圈，其中台灣專屬套件也包括22吋13幅輪圈，該輪圈採全拋光。



現場展示的車款為長軸版本，除了標配前述星光雷射頭燈、後座影音劇院系統、台灣專屬套件外，還另外選配了4人電動座椅套件（含後座按摩椅、香檳冰桶、酒杯、手機無線充電、加熱座椅／扶手等功能）、前後座通風座椅、駕駛輔助系統、輪圈中心蓋、車門檻飾板迎賓效果等，選配價來到136,900美元（折合新台幣448萬），使車價來到1,564,900美元，約新台幣5,129萬元。

動力部分新Phantom同樣搭載6.75升V12雙渦輪引擎、8速自排變速箱，具有最大馬力563匹／91.8公斤米扭力，採後輪驅動，靜止加速破百僅需5.4秒。

▲展示車選配4人電動座椅套件，包括後座按摩椅、後座舒適頭枕、香檳冰桶、座椅及扶手加熱等功能，並具有前後座通風座椅。