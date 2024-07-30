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BMW致力發展「軟體定義汽車」！超過20年經驗加速全球進步

圖文／7Car 小七車觀點

BMW Group 近日宣布加入 Eclipse Foundation 的軟體定義車輛（Software Defined Vehicle，簡稱 SDV）工作組，成為其戰略成員。

▲BMW Group 宣布加入 Eclipse Foundation 的軟體定義車輛（Software Defined Vehicle，簡稱 SDV）工作組，成為其戰略成員。

BMW Group 擁有超過 20 年的軟體開發經驗，期望能藉此促進全球開源軟體技術在新世代車輛中的實際應用。BMW AG 董事會成員 Frank Weber 表示，隨著車輛數位功能迅速增長，與業界進行合作將更有裨益。

▲BMW Group 擁有超過 20 年的軟體開發經驗，期望能藉此促進全球開源軟體技術在新世代車輛中的實際應用。

Eclipse SDV 工作組的目標是提供全球汽車行業開源的解決方案，因此屬於供應商中立、成員主導的組織，具備開源智慧財產權管理和合作的架構。而BMW Group 原先已是 Eclipse Foundation 的長期成員，在加入 SDV 工作組後，BMW 將帶領工作組發展多項研究，並且繼續推動 openMDM 及 openPass 的創新。此外，BMW Group 也將繼續致力於發展 AUTOSAR (汽車開放系統架構)，預料有助於推進電子電氣（E/E）架構的標準。

Eclipse Foundation 執行董事 Mike Milinkovich 表示，Eclipse SDV 工作組將成為全球汽車行業開源軟體開發的中心，而 BMW 的加入將在推動新世代車輛設計的轉型中，發揮關鍵作用。BMW Group 全球軟體戰略與軟體部門副總裁 Christian Salzmann 指出，BMW 在開源項目如 Zuul 中已有豐富經驗，期待能在 Eclipse SDV 工作組中進行更多合作。

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關鍵字：BMWGroupEclipseFoundationSDV汽車新車軟體

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