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泡水車維修不划算「車廠祭換購新車85折」　2輪機車最低8折

▲▼恐怖豪雨彈猛炸！「高雄幾乎泡水裡」　陳其邁：接200件災情。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲凱米颱風豪雨侵台造成許多車輛泡水損壞，國內汽機車品牌除了提供受災車主維修零件8折外，部分也推出換購優惠。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者林鼎智／綜合報導

凱米颱風造成許多車輛泡水損壞，國內汽、機車品牌除了針對受災車輛維修零件優惠外，也針對受損嚴重的泡水車提供換購新車優惠，若愛車車齡較高、損壞程度嚴重，在不符合維修效益下可以考慮換購新車。

汽車：
中華三菱
中華三菱（Mitsubishi）即日起至8／31日止，推出「風災相挺換購專案」，凡經三菱服務廠鑑定為凱米颱風泡水車之受災車主，經服務廠鑑定受損程序為「B」級（水淹至車輛底板與儀錶板之間）、以及「C」級者(水淹至儀錶板以上），不限廠牌換購三菱新車，即可享乘用車85折、商用車9折購車優惠。

三菱「風災相挺換購專案」：
1.乘用車85折：Colt Plus、Grand Lancer、Outlander、Zinger Pickup、Eclipse Cross、Eclipse Cross PHEV
2.乘用車加贈10,000元配件金：新世代Zinger
3.商用車9折：菱利廂車、菱利貨車（不含電動車）、得利卡廂車、得利卡貨車與堅兵。

▲中華三菱風災相挺換購85折、eMOVING最低8折。（圖／翻攝自中華三菱、中華eMOVING）

▲中華三菱挺受災車主，除提供維修零件8折外，即日起至8月底止也提供換購乘用車85折、商用車9折換購優惠。（圖／翻攝自中華三菱）

機車
PGO
PGO摩特動力推出泡水車關懷方案，經PGO直營／經銷商判定泡水造成零件損壞，除了提供維修車輛零件及工資8折優惠外，即日起至8／31止，符合購車資格並配合現行購車優惠，將祭出高額原廠購車金、多元分期輕鬆付，再搭配政府汰舊換新補助4,300元(含新車貨物稅4,000元及廢機車回收獎勵金300元)，PGO將全程協助申請辦理。

▲PGO 。（圖／翻攝自PGO）

▲PGO摩特動力即日起至8／31止，將提供受災車主高額原廠購車金、多元分期輕鬆付、再搭配政府汰舊換新補助4,300元等換購方案。（圖／翻攝自PGO）

Yamaha
台灣山葉即日起至8／30止，除了購買指定機種（JOG125、勁豪125、RS NEO、Vinoora(keyless版)、CYGNUS GRYPHUS、AUGUR）並搭配汰舊換新方案，享原購車方案不變，YAMAHA再加碼購車金3,000元優惠。

中華eMOVING
中華eMOVING即日起至8／15止，經eMOVING經銷門市技師判定為災損車，即可享更換原廠指定零件8折優惠，包括馬達、MCU馬達控制器、BCM車身控制電腦、儀表、變壓器、電子龍頭鎖與繼電器等，另外也提供泡水受損車輛推出汰舊換新方案，最低可享8折購車優惠。

▲中華三菱風災相挺換購85折、eMOVING最低8折。（圖／翻攝自中華三菱、中華eMOVING）

▲中華eMOVING電動機車也提供受災車主零件8折、換購新車最低8折。（圖／中華eMOVING）

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關鍵字：汽車中華三菱eMOVINGMitsubishi凱米颱風換購泡水車淹水電動機車維修

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