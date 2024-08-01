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德國知名汽車座椅製造商「Recaro申請破產」台灣總代理：不受影響

圖文／7Car 小七車觀點

德國知名汽車座椅製造廠 Recaro Automotive GmbH 日前發布官方新聞稿，由於近年價格急劇上漲且還失去一份重要合同，使公司遭遇嚴重財務困難，因此宣布向當地法院申請破產重組，作為能有效進行組織架構調整、增加經營彈性的措施。破產申請程序期間將持續進行生產作業以履行訂單需求。

臺灣總代理：不受任何影響　Recaro Automotive GmbH 申請破產重組

Recaro 成立於 1906 年成立於德國斯圖加特，以英國風的馬車車廂起家，不久後開始以車身製造商的身份量產，甚至接下 Beetle 和 Porsche 356 之車身設計、開發與製造的訂單。1963 年時轉型成為汽車座椅專門製造商，隨後來到 1965 年，印上 Recaro 名字的第一款跑車座椅正式誕生。

臺灣總代理：不受任何影響　Recaro Automotive GmbH 申請破產重組

臺灣總代理：不受任何影響　Recaro Automotive GmbH 申請破產重組

臺灣總代理：不受任何影響　Recaro Automotive GmbH 申請破產重組

臺灣總代理維京全球貿易有限公司 (The Vikings Inc.) 今日 (7/31) 已於社群平台上表示，其主要合作與進口的泛太平洋市場管理者日本分公司，以及主管美洲市場的美國分公司等各單位的財務是各自獨立管控，因此不受任何影響。

Recaro 作為聞名全球的汽車座椅製造商，發展至今已有六十多年歷史，是品質、創新、安全和舒適的代名詞，旗下擁有 200 位員工，並與諸多車廠有密切的合作關係。如今破產消息一傳出，也立馬成為國際車壇的重點新聞；官方表示期望透過提出破產計劃，期望能與員工、供應商和客戶作為一個團隊共同努力，並且能夠及時再次站穩腳跟。

臺灣總代理：不受任何影響　Recaro Automotive GmbH 申請破產重組

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