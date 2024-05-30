BMW M3新年式亮相！升級影音系統、Competition全驅車型多榨20匹

▲BMW新年式M3海外亮相，此次新M3 Competition xDrive車型馬力提升20匹，來到523匹。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

BMW M3進行新年式升級！此次小改款主要在變更頭燈造型、增加新輪圈樣式並導入BMW OS 8.5影音系統、減少車內實體按鍵，另外M3 Competition xDrive新年式車型也提升20匹馬力，使最大馬力來到523匹，預計新車今年7月就會開始量產，台灣最快今年底或明年初有望導入。

新M3頭燈換上新款箭矢行日行燈，並增添新款鍛造輪圈樣式，M3標準版採前18吋、後19吋，Competition車型則是前19吋、後20吋；另外也可選配碳纖維外觀套件，具有碳纖維後擾流、後視鏡蓋、後下擴散器等，而M碳纖維套件還包括碳纖維桶椅、碳陶瓷煞車系統與Alcantara麂皮方向盤、碳纖維內飾板等。

▲新年式外觀換上箭型日行燈造型、新樣式鍛造鋁圈。



座艙內則採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕，並換上BMW Operation System 8.5影音系統，減少部分實體按鍵。新年式M3也換上新款平底3幅式方向盤，儀表台也升級質感更好的Sensatec皮革，並可選配M碳纖維或髮絲紋銀質飾板。

▲車內影音升級成OS 8.5系統，儀表台也升級質感更好的Sensatec皮革。



動力方面，新年式M3標準版同樣維持3.0升直6雙渦輪引擎，搭配6速手排下具有473匹馬力，0-100km/h為6.1秒；此次僅在頂規M3 Competition xDrive升級，馬力較改款前提升20匹，來到523匹／6,250rpm、66.2公斤米扭力／2,750rpm，靜止加速破百只要3.4秒。

新年式M3目前已在海外開放預訂，預計今年7月開始於德國慕尼黑工廠生產，售價自76,000美元起，折合新台幣約234.2萬、M3 Competition則是80,200美元（折合新台幣約247.2萬），至於最強悍的M3 Competition M xDrive全驅車型則是85,300美元（折合新台幣263萬）。

▲新年式M3將在7月開始生產。