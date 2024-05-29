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BMW Z4傳2026年停產！下一代「TOYOTA Supra」恐得獨自生產

▲BMW Z4、TOYOTA Supra傳2026停產 。（圖／翻攝自BMW、TOYOTA）

▲在BMW Z4銷量下滑、工廠裁員且縮編產線下，傳BMW可能在這一代結束Z4，連帶的也可能影響共用引擎、料件的TOYOTA Supra 。（圖／翻攝自BMW、TOYOTA）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA「牛魔王」 Supra／BMW Z4敞篷跑車共用引擎等許多料件，不過最近卻傳出這2款跑車可能在2026年停產。主要是因為BMW Z4在銷量衰退、以及奧地利Magna Steyr工廠裁員且縮編產線下，可能選擇在這代車型結束生產。

據了解，不論是Supra、Z4，銷量表現皆呈現下滑，而負責生產這2款跑車的奧地利Magna Steyr工廠也面臨裁員500人、縮編產線等狀況，很可能讓BMW決定讓Z4走入歷史。

▲BMW Z4、TOYOTA Supra傳2026停產 。（圖／翻攝自BMW、TOYOTA）

▲雖然TOYOTA並未證實這項傳聞，但也透露正在評估Supra的下一步。

若傳聞屬實，BMW停產Z4此舉也會影響到共用引擎、許多料件的TOYOTA Supra，儘管TOYOTA 並未證實Supra的停產消息，但也透露正在「評估下一步」，甚至可能在沒有BMW 3.0升直6渦輪引擎下，考慮獨自生產、推出下一代Supra。

外媒推測，在BMW Z4收攤、TOYOTA獨自推出下一代Supra的情況下，TOYOTA得要另尋動力來源，除了自行開發、或換上更強悍的汽油引擎外，也可能直接讓下一代Supra成為電動跑車，透過e-TNGA平台與單馬達後驅設定延續下去。

▲BMW Z4、TOYOTA Supra傳2026停產 。（圖／翻攝自BMW、TOYOTA）

▲外媒推測，若Z4停產後，TOYOTA可能獨自推出下一代Supra，並且不排除直接成為電動跑車。

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關鍵字：汽車跑車雙門BMWTOYOTAZ4Supra牛魔王停產電動車豐田後驅性能

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