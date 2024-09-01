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比亞迪電動鋼砲「Seal 06 GT」大陸亮相！四輪驅動最大馬力416匹

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸車廠 BYD 旗下主打年輕族群的海豹系列再添一名新成員，日前官方正式公開 Seal 06 GT，該車正是今年北京車展亮相的 Ocean M 概念車量產版本。

▲BYD Seal 06 GT 詳細資訊公開，預計 8 月底在中國大陸正式上市。

從外觀方面來看，Seal 06 GT 大量承襲概念車的設計，但是相較於 Ocean-M 概念車的運動化套件，量產版的 Seal 06 GT 整體收斂了不少。Seal 06 GT 為一款五門掀背車的設定，頭燈保有銳利的輪廓，但是前保險桿有著更加激進的造型，兩側有八字形的進氣孔設計，車牌位置下方則添入一組進氣孔，搭配兩側的大型網狀進氣壩，整體侵略感十足。車側方面則是配有五幅式花瓣樣式輪圈搭配紅色剎車卡鉗。在車尾部分，配有新世代的貫穿式 LED 燈組，而牌照位置位於下方保桿中央，兩側則有大型的空氣分流器造型。車身尺碼方面，官方公布其長寬高分別為 4,630mm x 1,880mm x 1,490 毫米，軸距 2,820mm。

進入車內，官方強調要營造出運動化的氛圍，車內大量選用曲線元素線條，平底化三幅式方向盤有著厚實的握感，表面還利用線條勾勒出造型。中控台則配有懸浮式液晶儀表及觸控螢幕，高階車型將內建 DiLink 100 多媒體系統，並整合皮革座椅、水晶排檔桿以及氣氛燈，整體配備亦相當豐富。

動力部分，Seal 06 GT 採用 BYD e-Platform 3.0 Evo 架構打造，將提供單馬達 RWD 和雙馬達 AWD 兩款動力系統，根據目前工信部公開的資訊顯示，單馬達車型最大輸出為 215 匹，雙馬達車型的最大輸出則為 416 匹。

BYD Seal 06 GT 將於 8 月底在中國大陸市場上市，未來還會出口至中國大陸以外的市場，包括歐洲和澳洲等地。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BYD比亞迪Seal06GT海豹電動車汽車新車鋼砲

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