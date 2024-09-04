台灣「速霸陸9月上市新車」提前流出！黑化WRX特仕車外觀、內裝更跑格

▲經銷端消息提前走漏，台灣速霸陸9月將推出WRX黑化特仕車。（示意圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

台灣速霸陸近來話題不斷，除了有多款新車有感降價，經銷端走漏消息預計9月7日要推出全新的特仕新車，將以WRX作為主角，透過黑化外觀與內裝升級來提升戰力！

▲台灣原廠將推出的WRX特仕車，全車將採用消光黑烤漆作為主打。

經銷端已有消息表示，9月7日推出的WRX特仕新車，將以黑化作為主題，全車施以帥氣的消光黑烤漆，並賦予多項的空力套件妝點，車尾將換上更具運動感的擾流尾翼，且鋁圈也會因應外觀主題，採用新的配色。

▲台灣速霸陸9月新車大降價，WRX Wagon優惠價155.8萬。

內裝也升級不少好料配備，將導入360度環景與電子後視鏡，讓WRX逞快之餘，帶來更完善的安全輔助。動力預計維持2.4升渦輪搭配CVT變速箱與四驅系統，能繳出275匹馬力、35.7公斤米扭力。

黑化WRX特仕車目前尚未流出價格，屆時9月7日將會公布進一步資訊。台灣目前在售WRX為去年10月引進全新大改款車型，除了房車外，還另有WRX Wagon旅行車，房車售價182.8萬，而WRX Wagon 9月正在優惠中，下殺23萬來到155.8萬。