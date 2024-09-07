【周焦點】進口車大降23萬進逼國產　CR-V百萬有找新車上市　賓士新休旅開賣

▲9月新車市場競爭激烈，不少品牌紛紛大降價出招，台灣賓士推出新G-Class搶攻豪華市場！（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

第3季末新車火藥味依然濃烈，日前福特針對國產、進口祭出降價促銷，如今9月台灣速霸陸也跟進，最大降幅23萬進攻國產車地盤；百萬有找的HONDA CR-V回來了，台灣本田推出全新特仕車，不僅比入門便宜，還升級2大配備；台灣賓士推出改款新G-Class，性能的G 63 AMG一同現身！

▲台灣速霸陸多車系大降價，最大降幅達23萬。

9月台灣速霸陸價格超能打（連結），熱門的Forester降價10萬來到108.8～119.8萬，一舉進攻TOYOTA RAV4、HONDA CR-V等地盤，而WRX Wagon旅行車、Solterra電動休旅更是最大優惠達23萬，跨界入門的Crosstrek也來湊熱鬧，原售價114.8～124.8萬，最低下殺到99.8萬就能入手！

▲HONDA CR-V推出百萬有找特仕車！

過去5代百萬有找的CR-V，在第6代回歸了（連結）！台灣本田於9月上市CR-V全新特仕車，以原本的105.9萬VTi-S入門款延伸升級，增加360度環景、換上更大的10.1吋螢幕，只要99.9萬比原本入門款更便宜！

▲速霸陸WRX黑化特仕車開賣，限量30輛。

速霸陸除了多車款大降價，於9月5日又上市WRX黑化特仕車（連結），全新的特仕車比現售車型少了16萬來到156.8萬，全車外觀採用潮黑消光霧面貼模處理(TPU犀牛皮材質)、潮黑競速式樣3D運動空力鴨尾，賦予WRX 潮黑科技版低調中盡顯內斂與剽悍雙重特質之外，更散發出肅殺來襲的競速跑格氛圍。

▲改款新G-Glass上市，電動版的G 580同步登場。

台灣賓士帶來強勢的改款新G-Class休旅（連結），售價698萬起鎖定金字塔頂端的越野休旅市場，改款新G-Glass有汽油、柴油，甚至G 63 AMG性能車也沒缺席，除了吃油的G-Glass，並同步帶來吃電的G 580 Edition One，售價892萬。